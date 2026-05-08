ふみの「“愛”を理由に善と悪が揺らぐ瞬間を書きました」ドラマ主題歌として書き下ろした新曲「よくあるはなし」に込めた思いを語る

ふみの「“愛”を理由に善と悪が揺らぐ瞬間を書きました」ドラマ主題歌として書き下ろした新曲「よくあるはなし」に込めた思いを語る