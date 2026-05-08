中森明菜、約10年ぶりのニューシングル「ごめんと、すきと、」7.1発売 完売のツアー追加公演も発表
歌手の中森明菜が、約10年ぶりのニューシングルとなる55thシングル「ごめんと、すきと、」を、20年ぶりライブツアー初日の7月1日にリリースすることが決定。さらに、ツアーの追加公演も発表された。
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2016年2月24日発売のシングルCD「FIXER ‐WHILE THE WOMEN ARE SLEEPING-」以来となるニューシングルには、テレビ東京系『WBS（ワールドビジネスサテライト）』エンディングテーマ曲「カサブランカ」を含むオリジナル新曲を3曲収録。
タイトル曲「ごめんと、すきと」、「カサブランカ」、そしてナオト・インティライミが作曲・編曲した「FAKE」が収められ、2CDデラックス・エディション（紙ジャケット仕様）、通常盤CDの2形態で発売。
2CDデラックス・エディション（紙ジャケット仕様）のDISC2には、中森明菜が初の作曲を手掛けた新曲クリスマス・ソング「Merry Christmas, My Heart」に加え、大ヒット・シングル曲（「スローモーション」、「セカンド・ラブ」、「難破船」、「十戒（1984）」、「飾りじゃないのよ涙は」、「TATTOO」、「DESIRE‐情熱‐」、「Fin」等）をオリジナル・アレンジで歌唱した2025年末のディナーショー『AKINA NAKAMORI Christmas DINNER SHOW 2025』のライブ音源（MC無し）を全14曲（メドレー含む）完全収録。また通常盤CDのみ、ボーナストラックとして新曲のオリジナル・カラオケ音源3曲が収録される。
そしてライブツアー「AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026」の東京追加公演が決定。今回のツアーは20年ぶりとなる本格的なツアー開催ということで大きな注目を集めており、発表直後からチケット申し込みが殺到。一般販売ではわずか1分で全会場が完売するなど、彼女の圧倒的な人気と期待の高さを証明し、圧倒的な大反響を集めていた。
東京追加公演は、9月19日、20日の2日間にわたり、東京国際フォーラム ホールAにて開催。今回のツアーを締めくくる特別な公演として、さらなる盛り上がりが期待される。
追加公演のチケットは5月9日よりファンクラブ先行抽選受付をスタートし、順次各種先行販売を実施予定。そして今回のニューシングル「ごめんと、すきと、」の早期予約者限定購入特典として、ライブツアー「AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026」東京追加公演（全2公演）のチケット先行受付（抽選）にエントリーできる「シリアルコード」の配布が決定した。
期間内【5月8日20時30分〜6月3日23時59分】限定で、全額前金での予約購入者に「シリアルコード」を配布（※一部ショップでは期間変動あり）。なお、「早期予約者限定特典」に加えて、各ショップでの予約購入者対象のオリジナル特典もある。
中森明菜のニューシングル「ごめんと、すきと、」は、7月1日発売。
シングル、ツアー追加公演情報は以下の通り。
＜中森明菜シングルリリース情報＞
■中森明菜
ニューシングル
「ごめんと、すきと、」
【2CDデラックス・エディション（紙ジャケット仕様）】
＜収録内容＞
【DISC1】
01.ごめんと、すきと、
02.カサブランカ 【テレビ東京系「WBS（ワールドビジネスサテライト）」エンディングテーマ曲】
03.FAKE
【DISC2】『AKINA NAKAMORI Christmas DINNER SHOW 2025』ライヴ音源（メドレー含む／MC無し）
01.花よ踊れ 【49 thシングル】（日本テレビ系ドラマ『プリマダム』※中森明菜出演 エンディングテーマ曲）
02.スローモーション 【1stシングル】
03.セカンド・ラブ 【3rdシングル／1位】
04.LIAR 【26thシングル／1位】
05.難破船 【22ndシングル／1位】
06.Merry Christmas, My Heart 【中森明菜初の作曲／クリスマス・ソング】
・メドレー
07.十戒（1984）【9thシングル／1位】〜08.飾りじゃないのよ涙は 【10thシングル／1位】〜09.SOLITUDE 【15thシングル／1位】〜10.Days 【45thシングル】〜11.TATTOO 【24thシングル／1位】〜12.DESIRE‐情熱‐ 【16thシングル／1位】
13.オフェリア 【41 thシングル】（日本テレビ・よみうりテレビ系ドラマ『ボーダー 犯罪心理捜査ファイル』※中森明菜主演 オープニングテーマ曲）
14.Fin 【18thシングル／1位】
※順位はオリコン週間シングルランキングにおける獲得最高位
■中森明菜
「ごめんと、すきと、」
【通常盤CD】
＜収録内容＞
01.ごめんと、すきと、
02.カサブランカ
03.FAKE
04.ごめんと、すきと、 【オリジナル・カラオケ】
05.カサブランカ 【オリジナル・カラオケ】06.FAKE 【オリジナル・カラオケ】（※04〜06はボーナストラック）
＜中森明菜「AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026」東京追加公演＞
■東京追加公演
9月19日 東京国際フォーラムホールA
9月20日 東京国際フォーラムホールA
＜東京追加公演チケット発売日＞
・5月9日17時〜15日23時59分 ファンクラブ先行 抽選予約受付
※5月11日23時59分時点でファンクラブのご入会が完了されている方のみ抽選対象。
・5月23日17時〜6月4日23時59分 ニュー・シングル「ごめんと、すきと、」予約者限定先行 抽選予約受付
・6月19日17時〜2623時59分 ローソン先行 抽選予約受付
【動画】貴重映像も！ ブルーレイBOX『中森明菜 80’s Best Performance on NHK』予告編
2016年2月24日発売のシングルCD「FIXER ‐WHILE THE WOMEN ARE SLEEPING-」以来となるニューシングルには、テレビ東京系『WBS（ワールドビジネスサテライト）』エンディングテーマ曲「カサブランカ」を含むオリジナル新曲を3曲収録。
2CDデラックス・エディション（紙ジャケット仕様）のDISC2には、中森明菜が初の作曲を手掛けた新曲クリスマス・ソング「Merry Christmas, My Heart」に加え、大ヒット・シングル曲（「スローモーション」、「セカンド・ラブ」、「難破船」、「十戒（1984）」、「飾りじゃないのよ涙は」、「TATTOO」、「DESIRE‐情熱‐」、「Fin」等）をオリジナル・アレンジで歌唱した2025年末のディナーショー『AKINA NAKAMORI Christmas DINNER SHOW 2025』のライブ音源（MC無し）を全14曲（メドレー含む）完全収録。また通常盤CDのみ、ボーナストラックとして新曲のオリジナル・カラオケ音源3曲が収録される。
そしてライブツアー「AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026」の東京追加公演が決定。今回のツアーは20年ぶりとなる本格的なツアー開催ということで大きな注目を集めており、発表直後からチケット申し込みが殺到。一般販売ではわずか1分で全会場が完売するなど、彼女の圧倒的な人気と期待の高さを証明し、圧倒的な大反響を集めていた。
東京追加公演は、9月19日、20日の2日間にわたり、東京国際フォーラム ホールAにて開催。今回のツアーを締めくくる特別な公演として、さらなる盛り上がりが期待される。
追加公演のチケットは5月9日よりファンクラブ先行抽選受付をスタートし、順次各種先行販売を実施予定。そして今回のニューシングル「ごめんと、すきと、」の早期予約者限定購入特典として、ライブツアー「AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026」東京追加公演（全2公演）のチケット先行受付（抽選）にエントリーできる「シリアルコード」の配布が決定した。
期間内【5月8日20時30分〜6月3日23時59分】限定で、全額前金での予約購入者に「シリアルコード」を配布（※一部ショップでは期間変動あり）。なお、「早期予約者限定特典」に加えて、各ショップでの予約購入者対象のオリジナル特典もある。
中森明菜のニューシングル「ごめんと、すきと、」は、7月1日発売。
シングル、ツアー追加公演情報は以下の通り。
＜中森明菜シングルリリース情報＞
■中森明菜
ニューシングル
「ごめんと、すきと、」
【2CDデラックス・エディション（紙ジャケット仕様）】
＜収録内容＞
【DISC1】
01.ごめんと、すきと、
02.カサブランカ 【テレビ東京系「WBS（ワールドビジネスサテライト）」エンディングテーマ曲】
03.FAKE
【DISC2】『AKINA NAKAMORI Christmas DINNER SHOW 2025』ライヴ音源（メドレー含む／MC無し）
01.花よ踊れ 【49 thシングル】（日本テレビ系ドラマ『プリマダム』※中森明菜出演 エンディングテーマ曲）
02.スローモーション 【1stシングル】
03.セカンド・ラブ 【3rdシングル／1位】
04.LIAR 【26thシングル／1位】
05.難破船 【22ndシングル／1位】
06.Merry Christmas, My Heart 【中森明菜初の作曲／クリスマス・ソング】
・メドレー
07.十戒（1984）【9thシングル／1位】〜08.飾りじゃないのよ涙は 【10thシングル／1位】〜09.SOLITUDE 【15thシングル／1位】〜10.Days 【45thシングル】〜11.TATTOO 【24thシングル／1位】〜12.DESIRE‐情熱‐ 【16thシングル／1位】
13.オフェリア 【41 thシングル】（日本テレビ・よみうりテレビ系ドラマ『ボーダー 犯罪心理捜査ファイル』※中森明菜主演 オープニングテーマ曲）
14.Fin 【18thシングル／1位】
※順位はオリコン週間シングルランキングにおける獲得最高位
■中森明菜
「ごめんと、すきと、」
【通常盤CD】
＜収録内容＞
01.ごめんと、すきと、
02.カサブランカ
03.FAKE
04.ごめんと、すきと、 【オリジナル・カラオケ】
05.カサブランカ 【オリジナル・カラオケ】06.FAKE 【オリジナル・カラオケ】（※04〜06はボーナストラック）
＜中森明菜「AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026」東京追加公演＞
■東京追加公演
9月19日 東京国際フォーラムホールA
9月20日 東京国際フォーラムホールA
＜東京追加公演チケット発売日＞
・5月9日17時〜15日23時59分 ファンクラブ先行 抽選予約受付
※5月11日23時59分時点でファンクラブのご入会が完了されている方のみ抽選対象。
・5月23日17時〜6月4日23時59分 ニュー・シングル「ごめんと、すきと、」予約者限定先行 抽選予約受付
・6月19日17時〜2623時59分 ローソン先行 抽選予約受付