割引や無料など、“お得な特典”がついた飲食店の「ファンブック」。何度でも使えて、“元が取れる”ファンブックを見つけてきました。

【写真を見る】割引＆無料 あの人気チェーン店の“お得”なファンブック

毎回トッピング1品無料 人気麻辣湯店のお得なファンブック

まずNスタが向かったのは、“麻辣湯ブーム”の火付け役とも言われる「七宝麻辣湯 五反田店」。癖になるスープと、具材を自分好みにカスタマイズできることで大人気に。

こちらの店舗では、スープや麺と食べる好きな具材を選ぶことができ、魚介類や肉などの追加トッピングは1品につき150円。

お客さん

「（追加で）ついつい2000円近くいっちゃったりとか」



――来店は週にどれくらい?

「週に1回ぐらい」

そんな七宝麻辣湯のファンブック「七宝麻辣湯 FAN BOOK」（宝島社1320円）には、おすすめの食べ方などが載っていますが、来店するほど“お得”になるクーポンも付いています。

七宝麻辣湯 五反田店 店舗スタッフ

「150円の追加トッピングが1品無料に、（期間中）何度でも使うことができるクーポンになっています」

追加トッピングが毎回1品無料。ファンブックは1冊1320円なので、9回通えば元が取れる計算になります。

10%オフ！すし銚子丸の“太っ腹”な特典

続いては、全国に93店舗展開する回転寿司チェーンでありながら、熟練の職人が握る寿司が食べられると熱烈なファンも多い「すし銚子丸」。

そんな銚子丸のファンブック「すし銚子丸 FAN BOOK」（宝島社1210円）には、店員が“本音で答えた”寿司ネタランキングがありました。

▼3位

マグロの背中側の部位

「本マグロの上赤身」484円

▼2位

「オーロラサーモン」484円

ノルウェーから一度も冷凍されずに空輸され、鮮度抜群。

▼1位

「本まぐろ中とろ」616円

サイドメニューも含めた全体のランキングには、2位に食い込んだサイドメニューがあります。

それが「あら汁（中椀）」 275円。

毎日さばく魚のアラを豪快に投入。野菜もたくさん入っていて、仕入れた魚によって毎日、味が変わるのも人気の秘密なのだそう。

実はこの「あら汁」、平日のランチタイム（平日午後3時まで 繁忙期のぞく）は無料で提供しています。

これだけでも十分太っ腹ですが、ファンブックの特典はもっと太っ腹でした。

銚子丸 経営戦略室 三浦正嗣 副室長

「月1回上限3万円と決まっていますが、10%オフのパスポートとなります」

月1回限定ですが、お会計が10%オフになるパスポートが付いています。

お客さん

「3人だといつも1万円以上いっちゃう。10%オフならすぐ元とれる」

大盤振る舞いの狙いを聞きました。

銚子丸 経営戦略室 三浦正嗣 副室長

「リピーターのお客様が増えてくれれば、年に数回のお客様もかなり多いので、それが毎月1回来てくれれば、その分売り上げは上がる」

余裕で元が取れる！串カツ田中のお得なパスポート

宝島社が出版したファンブックは、これまで30社以上。今や累計120万部以上を売り上げる人気シリーズに。

宝島社ムック局 林美穂子さん

「必ずお得で、かつファンがいる企業とやってるので、絶対いけるはずと思ってやっています」

ただ、こんな例も…

宝島社 ムック局 林美穂子さん

「思った以上に（本が）売れすぎてしまって、当初想定したより（パスポートを）使われてしまい、売り上げが結構落ちて、『重版をストップしてくれないか』みたいな話はありました」

割引率の高さから反響が大きく、第2弾も発行されたのが「串カツ田中」ファンブック「串カツ田中 FAN BOOK 極」（宝島社 1210円）。

串カツ田中 徳留達也さん

「串カツが1本ずつ並んで11に見えるので、串カツが並んでる様子で11%オフにしてます」

こちらのファンブックの特典は、なんとお会計が毎回11%オフ。

お客さん

「すご！11%オフ！お会計から。余裕で元取れますね、月2ぐらいで多分来てるんで」

「消費税より多い」

こちらは2026年にファンブックを購入したという夫婦。

――（パスポートは）何回使った?

「10回くらい使ってる」

「もっと使ってるかも」

すでに5000円以上はお得になっているといいます。

この日はお酒が進み、会計は7837円でしたが、値引きされ6975円となり、800円以上お得になりました。

お客さん

「美味しかったです。お得です！また来ます」

ファンブックは、新たなリピーターの獲得にもつながっているようです。