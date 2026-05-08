射水市の新湊漁港できょう、シロエビ漁を見学する観光船が今年の運航を始めました。能登半島地震の後、シロエビの不漁で観光船は運航を休止していて、３年ぶりの再開です。



記者

「あちらに見えるのがシロエビ漁船です。漁の迫力を間近に感じられるこの光景が３年ぶりに帰ってきました」



シロエビ漁の観光はおよそ２時間。県内外からの乗客は綱を入れるところから、淡いピンク色に輝くシロエビが水揚げされるところまでを、間近で見学しました。





この観光船は、新湊のシロエビ漁師でつくる「富山湾しろえび倶楽部」が２０２０年から運航していました。しかし能登半島地震の後、シロエビは記録的な不漁となり、観光船もおととしから運航を休止していました。「正喜丸」漁師 瀧和紀さん「今年は安定して漁獲もあって、すごく良い感じにきています」船上では、水揚げされたばかりのシロエビをその場で味わうことができます。観光客「すごく甘いしとれたてのぷりぷりでびっくりしました」「最高です」観光客「陸からすごく近場に漁場があってこんなに近いんだと、びっくりしました」漁場に向かう途中には、イルカの群れも姿を現しました。先月解禁となった今年のシロエビ漁は、新湊漁港の先月の水揚げが２６トンでした。去年の同じ時期の１７トンからおよそ１．５倍に増えています。能登半島地震前の２０２３年の４２トンには届きませんが、徐々に回復しているといいます。「正喜丸」船長 野口和宏さん「良い時に比べたらまだまだですけど、少しずつ獲れていますので、興味を持たれる方はぜひ乗ってほしい」シロエビ漁の観光船は、９月末までの運航を予定しています。観光船の予約は、メールや電話で１週間前まで受け付けているということです。