TBSの日曜劇場「VIVANT」の公式SNSが8日に更新され、4000人のエキストラとの撮影が終了したことを報告した。

「本日4000人のエキストラさんとの撮影を無事終えることができました」と報告。「ご応募頂いた皆さん、ご参加頂いた皆さん、本当にご協力ありがとうございました」と感謝し、エキストラとの記念写真を公開した。

「続編は7月スタートです。オンエアされるその日まで心を込めて制作を続けてまいります。応援のほど宜しくお願いします！」と続けた。

同作は俳優・堺雅人が主演し、2023年に大ヒット。7月から異例の2クール連続で続編が放送されることが決まっている。

集合写真の最後方には、ある人物の遺影のようなものが映り込んでおり、ネット上では「ネタバレ写ってるw」「う、後ろ」「待て待て。後ろの写真…」「後ろの3人誰?」「また騙し合いですよね?」などの声が上がった。また、「エキストラ人数、当初の予定より1000人増えてる！」「圧巻ですね…」などの声もあった。

エキストラ撮影をめぐっては、3月に埼玉県行田市の公式Xが、同ドラマの撮影を告知。「弔問客」として「5〜70歳代」の男女1500人ずつ、エキストラを募集し、話題になっていた。予想を超える募集があり、急きょエキストラの募集方法を変更するなどの対応がとられた。

また、4月29日には撮影予定だった5月1日の天候の影響で、同8日に撮影日を振り替えることが発表され、エキストラを再募集。約1万5000人の応募があったことも伝えられていた。