2026年4月、VAIOの最新フラッグシップモデル「VAIO SX14-R」が発表されました。

一見すると従来モデルのマイナーチェンジ版にも見える本機ですが、Copilot+ PCへの対応、そして日本初となる「バッテリー保証制度」によって、実務機としてより長く使い続けられる一台に仕上がっています。

ハイスペを求める人、長く使い続けることによるコスパを求める人、双方がチェックしておくべき本機の実力を検証していきます。

↑「VAIO SX14-R」。カラバリはディープエメラルド。VAIOロゴとヒンジ付近にゴールドがあしらわれている。

VAIOのフラッグシップモデルが約1年半ぶりに刷新

現時点におけるVAIOの個人向けラインナップは、「SX」「S」「F」の3系統で構成されています。それぞれに特徴があり、SXがモバイル最上位、Sがバランス型、Fが大画面スタンダードという位置付けです。

・SXシリーズ: ハイエンドのモバイルノート。14.0型のSX14、12.5型でよりコンパクトなSX12に加えて、上位版となるSX14-Rがラインナップ。

・Sシリーズ: 13.3型のアドバンストモデル。SXシリーズほど高性能ではないが、持ち運びやすさと実用性のバランスが売り。

・Fシリーズ: 14.0型/16.0型のスタンダード大画面ノート。家庭用・据え置き寄りで、画面の見やすさと比較的手頃な価格が魅力。

今回レビューするのは、ハイエンドモバイルにあたるSXシリーズのうち、「R」が付く最上位モデル。前世代機にあたる同名モデルは2024年11月発売なので、およそ1年半ぶりの刷新となります。

これを踏まえて細部を見ていきましょう。

外装とカラーバリエーション

↑基本色は5色。筐体カラーごとにデザインされた新デザインの壁紙が用意されている。

他社が発売するハイエンドPCは、カラバリが黒やシルバーなどに限られる傾向がありますが、SX14-Rは豊富な選択肢があることが特徴。

基本色のファインブラック、ディープエメラルド、ブライトシルバー、アーバンブロンズ、ファインレッドに加えて、特別仕様にはVAIOおなじみの限定色「勝色」や「ALL BLACK EDITION」も用意されています。

今回試したディープエメラルドは深い緑色にゴールドのアクセントが配されたもの。グリーン×ゴールドと聞くと少し派手なように感じますが、実際に見てみると落ち着いた佇まいで、ビジネスシーンでも違和感無く馴染みそうです。

天面と底面には熱可塑性カーボンファイバープレートが採用されており、これが高級感を演出するとともに、軽量化（約958g〜）に寄与しています。

また、アメリカ国防総省制定MIL規格（MIL-STD-810H）に準拠した品質試験にもクリアしており、持ち運んでタフに使っても問題ありません。

ハードウェア全般

本体を開くとまず気づくのが、キーボード奥側が持ち上がる設計になっていること。約2cmほど角度がつくため打鍵時の手首への負担が軽減されます。

↑開くと自然に角度がつく作り。傾きは出るが安定感は損なわれていない。

キーボードのピッチは約19mmのフルピッチ。キーの押し心地はしっかりとした打鍵感を感じられるタイプです。また、静音性が高く、強めにタイピングをしても音が響かないことが好印象でした。

↑パームレストは触っても指紋がつきにくい素材。VAIOのロゴが薄く刻印されており、高級感もある。

ディスプレイはタッチおよびペン入力対応で、画面解像度は最大2,560×1,600ピクセルと高精細。動画を再生してみたところ、特に黒がクッキリと映えて見えました。

そして、特筆すべきは本体前面に配置された大口径ステレオスピーカーの存在です。多くのノートPCが底面や側面にスピーカーを配置する中で、ユーザーに向かって音が直接届く前面配置を採用。さらにDolby Atmosによる最適化を施している点も、コンテンツ体験の質を高めるポイントと言えます。

↑今回試した機種は映り込みのあるグレア液晶だったが、アンチグレア液晶も選択できる。

インターフェース

SX14-Rのインターフェースは「ビジネス用途全部盛り」と言える充実ぶりです。シンプルな方向に舵を切るノートPCが多い中、LANポートやUSB Type-Aなどにも対応しているのはビジネス用途としては心強い構成です。

↑左側面はUSB Type-CポートとType-Aポートが1つずつ。こちら側のType-Cポートは給電機能付き。

↑右側面はUSB Type-C、LANポート、HDMI、USB Type-A、イヤホンジャックを搭載。こちら側のUSBポートはどちらも給電機能付き。

↑オフィス外で作業することが多い人にとって嬉しいSIMスロットも後方に完備。なお、本機はeSIMにも対応している。

前世代機（2024年モデル）とは大きな違いがない部分も多いですが、ハードウェアに関しては、ビジネスに必要なポートがしっかり確保されつつも見た目はスマートで高級感もある、バランスの良い仕上がりというイメージです。



VAIOシリーズ初となるCopilot+ PC対応が最大の進化ポイント

次に中身の進化についても見ていきましょう。

VAIO SX14-Rは、ユーザーが用途や予算に合わせて構成を細かく選べる「カスタマイズモデル」が用意されているのが特徴のひとつ。そのため、ここでは標準・カスタムを問わず、すべてに共通する前世代機からの進化ポイントを3つに絞って解説します。

SoCの進化

最大のトピックは、最新のSoCであるインテル Core Ultra シリーズ 3 プロセッサーが搭載されたこと。こちらは、最大50TOPS（毎秒50兆回演算）のNPU性能を有しており、Microsoftが提唱するCopilot+ PCの要件（40TOPS以上）を満たしています。

ストレージの進化

PCの処理速度に大きな影響を及ぼすSSDもPCIe 5.0対応の製品を用意。前世代SSDと比較して速度が177%向上しています。

バッテリーまわりの進化

バッテリーは、アイドル時で最大37時間駆動可能な大容量バッテリーと、同じく27時間駆動可能な標準バッテリーを選択可。どちらも前世代機よりも1〜2時間程度駆動時間が伸びています。また、カメラの消費電力を低減する「エコ撮影モード」などのソフト面も進化しています。

ビジネスシーン特化の独自機能は要チェック

各社からCopilot+ PC対応のビジネスPCがリリースされていますが、SoCやストレージなどのスペックを比べるだけではどうしても違いが見えにくいもの。そこで、差別化の要素としてチェックしたいのが各社独自のアプリや機能です。

ここでは、ビジネスの現場で役に立つ2つの独自機能をチェックします。

VAIO User Sensing

AIカメラやセンサーを利用した高度なセキュリティ・利便性向上機能の総称が「VAIO User Sensing」です。Windows標準の「プレゼンスセンシング」の仕組みをベースにしつつ、VAIOが独自のチューニングを施して使い勝手を高めた機能ですが、一度使うとビジネスシーンで不可欠な存在に感じられます。

例えば「離席オートロック」では、PCの前から離れるとAIカメラが離席を検知して自動でロック状態にしてくれます。

また、「のぞき見アラート」では、後ろからPCを覗いている人をカメラが検知すると以下のような警告画面が表示されます。出先で作業することが多いビジネスパーソンは積極的に活用したい機能です。

↑試しに使用者以外が覗き見をしてみると画面の輝度が下がり、右下にポップアップが出現。さりげないが強力な防止効果がある。

他にも、AIカメラを応用した「ノールック節電」も便利な機能。こちらは一定時間画面を見ていないと自動的にディスプレイの輝度が落ちるというもの。紙の資料に目を落とすと輝度が下がり、再びディスプレイに目を向けると即座に元に戻りました。細かなことですが、これだけでもバッテリー消費を節約することが可能です。

進化したオンライン会議機能

本機は3つのマイクを用いたAIノイズキャンセリングを搭載しており、周囲の雑音を消すだけでなく、「どの範囲の音を拾うか（指向性）」をAIが賢く制御してくれるのが強みです。これにより、カフェなどの騒がしい場所でも、自分の声だけをピンポイントで抽出して相手に届けることができます。細かい部分ですが、最新モデルから本体側面や背面にもスピーカー音が聞こえやすいよう調整されたことで、1台で複数人のウェブ会議に使いやすくなっています。

F12キーの隣に専用キーが用意されており、ワンタッチで「VAIOオンライン会話設定」を立ち上げられて設定を変更することが可能。Web会議が一般化した今のビジネスシーンにおいて便利な機能です。

↑ワンボタンで呼び出せる設定画面。マイクの指向性変更など、オンライン会議に役立つ設定が並んでいる。

マイナーアップデート？ それでも買うべき2つの理由

ここまで解説してきたとおり、本機種は豊富なインターフェースやセキュリティ機能など、ビジネスPCに求められることをしっかり詰め込みながらも高級感あふれる仕上がりの一台となっています。

一方で、前世代機と比較するとスペック面の刷新ポイントはあるものの、筐体やインターフェース、カメラなどは劇的に変わるものではありません。「今回はマイナーアップデートに留まっている」と考える人もいることでしょう。

しかし、以下の2つの進化だけでも、購入を検討すべき価値があると言えます。

・Copilot+ PC対応

Copilot+ PC対応は各社とも大きくアピールしていますが、正直なところ、現時点ではCopilot+ PC限定アプリである「Recall（リコール）」や「ライブキャプション」を使えるくらいで、活用シーンは限定的です。

しかし、今後はオフィスソフトでの資料作成やデータ解析など、あらゆる場面で「ローカル（PC内）でのAI処理」が増えることが予想されます。

ローカル処理に必要なのが、AI処理に優れるプロセッサー「NPU」の性能です。Copilot+ PCの要件は40TOPS（1秒間に40兆回の演算）という高いNPU性能が求められるので、今後AIのローカル処理が増えたとしても安定して処理し続けることができるのです。

・バッテリー保証サービスの開始

こちらは本機種に限った話ではないのですが、VAIOは今春から日本初となるバッテリー保証サービスを開始しました。

これは、個人向けPCの場合「購入から3年以内にバッテリーの満充電容量が80%以下となった場合、無償で交換を行う」というもの。本機ももちろん対象機種です。

↑VAIO独自の設定画面でバッテリー状態や充放電サイクル数を簡単に確認できる。

不安定な世界情勢の中、今後PC価格がどう動くかが見通せない時代となり、一台のPCを長く使うことを本気で考えるべき時期に差し掛かっていると言えます。

本機種は構成にもよりますが、カスタマイズモデルの直販価格は約27万円〜と、決して安価な機種ではありません。

しかし、バッテリー保証という長期保証制度が整った環境で、今後のAIローカル処理（NPU必須）に耐えうる最新ハイエンド機を導入することは、PCを長く使用できることにつながります。結果的に「コスパの良い1台」となるのではないでしょうか。

The post VAIO SX14-Rが示す仕事用AI PCの最適解。Copilot+ PC対応と日本初の「バッテリー保証」も魅力 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.