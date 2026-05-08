「TOPIX先物」手口情報（8日夜間） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、6月限1万1493枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月8日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の1万1493枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 11493( 11493)
ABNクリアリン証券 11362( 11362)
バークレイズ証券 10159( 10159)
ビーオブエー証券 2993( 2993)
ゴールドマン証券 2919( 2905)
JPモルガン証券 2693( 2693)
モルガンMUFG証券 2492( 2492)
サスケハナ・ホンコン 1728( 1728)
ドイツ証券 1274( 1274)
シティグループ証券 647( 379)
BNPパリバ証券 364( 364)
日産証券 351( 351)
UBS証券 290( 286)
SBI証券 315( 265)
野村証券 247( 204)
インタラクティブ証券 101( 101)
HSBC証券 95( 95)
山和証券 60( 60)
広田証券 52( 52)
みずほ証券 37( 37)
SMBC日興証券 7( 0)
三菱UFJeスマート 4( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
日産証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 11493( 11493)
ABNクリアリン証券 11362( 11362)
バークレイズ証券 10159( 10159)
ビーオブエー証券 2993( 2993)
ゴールドマン証券 2919( 2905)
JPモルガン証券 2693( 2693)
モルガンMUFG証券 2492( 2492)
サスケハナ・ホンコン 1728( 1728)
ドイツ証券 1274( 1274)
シティグループ証券 647( 379)
BNPパリバ証券 364( 364)
日産証券 351( 351)
UBS証券 290( 286)
SBI証券 315( 265)
野村証券 247( 204)
インタラクティブ証券 101( 101)
HSBC証券 95( 95)
山和証券 60( 60)
広田証券 52( 52)
みずほ証券 37( 37)
SMBC日興証券 7( 0)
三菱UFJeスマート 4( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
日産証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース