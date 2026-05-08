ティ・アール・エイは、準固体電池を採用したモバイルバッテリー「cheero PitaPower 5000mAh」を発表した。12日正午から販売を開始する。価格は4480円。リリース記念として、300台が3280円で販売される。

「cheero PitaPower 5000mAh」は、「ワイヤレス充電」に対応し「折りたたみスタンド」「ストラップ型ケーブル」を搭載した5000mAhのモバイルバッテリー。

釘刺し試験や切断試験で発火しないことを確認した、準固体リチウムイオン電池を採用。これにより、膨張や発火のリスクを低減でき、安全性に優れているとアピールする。さらに、過充電、過放電、短絡、発熱に対する保護機能も搭載している。

最大15Wのワイヤレス充電に対応。マグネットを内蔵するため、MagSafe対応のiPhoneなどでは、ケーブルを使わずに充電ができる。

また、本体のUSB-C端子から有線で最大22W（PPS）の出力に対応する。ストラップ型のUSB-Cケーブルが付属し、本体に取り付けて持ち運べるため、別途ケーブルを用意せずに充電できる。

本体裏面には「折りたたみスタンド」を内蔵する。マグネット搭載機種に貼り付けて利用する場合、テーブルに立てて使えるスタンドとして利用できるほか、手で持って使う場合はスマホグリップにもなる。

本体の大きさは約104×68×15mm、重さは約145g。バッテリー容量は5000mAhで、最大15Wのワイヤレス充電、最大22Wの有線充電に対応し、2台同時に給電する場合は合計出力が15Wとなる。本体への充電時間は、18Wアダプターの利用で約1.5時間。

カラーバリエーションは、マットブラックとマットホワイトの2色。