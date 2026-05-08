VTuber／バーチャルライバーグループ「にじさんじ」から、「Jersey Maidtes」グッズが5月8日18時に販売開始されることが発表された。

【画像あり】公式から……ジャージメイド！？ グッズラインナップ一覧

今回登場するのは、にじさんじ所属の赤城ウェン、天宮こころ、宇佐美リト、ソフィア・ヴァレンタイン、立伝都々、ハ ユンの6名をモチーフにしたグッズシリーズ。販売はにじさんじオフィシャルストアにて行われる。

ラインナップは、ラメアクリルスタンド、ランダムフォト風カード、ランダム缶バッジ、ポーチ入りステッカーセット、チャーム付きカードケース、コレクトブック、プレート、おなまえバッジ、ホロ箔押しクリアポスター、給仕服の全10種類。アクリルスタンドは1,800円（税込）、磁器製のプレートは3,500円（税込）、コレクトブックは2,500円（税込）など、価格帯はアイテムごとに異なる。

イラストは、赤城ウェン、宇佐美リト、ハ ユンをはなあられ氏、天宮こころ、ソフィア・ヴァレンタイン、立伝都々をさくろ氏が担当。ミニキャラビジュアルはF*Kaori氏が手がけている。

発送は5月中旬以降を予定している。

（文＝リアルサウンドテック編集部）