チャンネル登録者数40万人超えのユーチューバー「無敵のレオ」（29）が8日までに自身のX(旧ツイッター)を更新。収益化が停止されたことを報告した。

「無敵のレオch収益停止しました」と報告。「関連チャンネルが原因とのことで、以前に編集や運営で関わってたチャンネルが原因かと思うのですが原因究明して、復活につとめてまいります。いったん、無職のレオになりましたことを、ご報告とさせていただきます」とつづった。

「【ご報告】収益化停止して終わった…！！！」と題した動画も公開。「今、ポーランドのクラクフにいるんですけど、朝起きたら無職になっていました。29歳無職が爆誕してしまいました。ヤバいって、マジで。笑いごとじゃないって本当に」と慌てた様子で知らせた。

収益化停止の理由について「関連チャンネルが原因で停止している」と説明。現在は2つのチャンネルしか運営していないが、約7年前の会社員時代に別のチャンネルで動画を投稿していたという。「そのへんのやつが尾を引いてて、それがだめだとそれと同じ運営をしている人のチャンネルも全部一気に停止するっていう収益化停止の波がきてるらしくて、完全にそれに乗っかりました。今なんかとっくに全くやってないんですけど、その時の名残で運営者が同じっていうので紐付いちゃったみたいですね」と話した。

無敵のレオは世界各地を1人旅する様子を公開している旅系ユーチューバー。