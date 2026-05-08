緊迫の場面。美人ポーカープレーヤーが必要なカードを続けて引き切る強烈な展開に、解説も思わず声を漏らした。

【映像】美人すぎる勝負師、連続“神引き”でレア役完成

美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第4回が5月2日に配信。予選テーブルBの終盤、“プレミア顔面偏差値”こと廣井佑果子がターン、リバーで勝負を大きく動かし、鮮やかな逆転勝利を収める一幕があった。

この局面では、まずちーぴょんがハートの「43」で6000点にレイズ。廣井もダイヤとクラブの「AJ」で同じくコールした。フロップはスペードの「9」、クラブの「3」、ダイヤの「9」。ちーぴょんは「3」がヒットし、ボードの「9」と合わせてツーペアが成立した。ここでちーぴょんは7000点をベット。廣井はこれに迷わずコールで応戦した。

ターンはスペードの「A」。この1枚が廣井にヒットし、ボードの「9」と合わせてツーペアに。実況のテツヤは「うわっ…と。ターニングポイント！」と盛り上げ、解説のAmuも「でかい、これは…」と驚きの声を漏らした。廣井は様子を窺うように、視線をちーぴょんへ向けた。

ちーぴょんも負けじと1万3000点をベット。廣井もすぐにチップの山へ手をかけ、コールを宣言した。そしてリバーはクラブの「A」。ターンに続き、廣井が必要なカードを引き切る形となり、手札の「A」とボードの「A」「A」「9」「9」でフルハウスが完成した。ターン、リバーと続けて勝負を動かすカードが出る“ランナーランナー”に、Amuは「うわっ…」と悶絶。視聴者からも「引きつよ」「強いなー」と驚きの声が上がった。

リバーで、先にアクションを行う廣井はチェック。ちーぴょんもチェックし、最後は廣井がフルハウスで2万7500点のポットを獲得した。Amuは「ターンとリバー、“ランナーランナー”でマクられた形なので、ツイてないなという風に思いますよね」と廣井の強運を称えると共に、最後の2枚で逆転されたちーぴょんの心境を推し測っていた。

降りずにコールを続け、勝負をひっくり返した廣井。美しさだけではない勝負師としての強さが、ターンとリバーの2枚で鮮やかに示された。

◆ABEMA Queen Of Poker（AQOP） 女性12人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメント。6人2テーブルの予選ステージを各人2戦ずつ行い、獲得ポイント上位6人がFINALステージへ進出する。賞金総額は280万円。

（ABEMA／「ABEMA Queen Of Poker」より）