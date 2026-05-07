“ちいかわ初”の映画館マナーCMが決定 あす8日から全国のTOHOシネマズ限定で公開
アニメ『ちいかわ』初の映画『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が7月24日に公開される。あす5月8日からは、“ちいかわ初”の映画館マナーCM「ちいかわマナー講座」が全国のTOHOシネマズ限定で上映されることが決定した。ちいかわたちと一緒に映画上映中に守らなくてはいけないルールを楽しく学べる映像に仕上がっている。
【CMカット】音を出すうさぎ…びっくりするちいかわとハチワレ
今回の映画化で描かれるのはシリーズ中でも異色かつ人気の長編エピソード、通称“セイレーン編”。制作は、劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』などのサイピク。ナガノ氏の完全監修のもと、ちいかわたちの冒険が壮大な音楽と迫力の映像で描かれる。
また、映画本編とは異なるタッチの3D映像で作られた、劇場マナーCMが誕生。この映像は5月8日より全国のTOHOシネマズにて上映開始となる。7月24日の映画公開に向け、ちいかわたちと映画館マナーを楽しく学べる映像に仕上がっている。
さらに、『映画ちいかわ』がもっと楽しみになるさまざまな“ひみつのプロモーション”を計画中。映画公式サイトではそんなひみつをまとめた「映画ちいかわのひみつ」ページを開設している。
【CMカット】音を出すうさぎ…びっくりするちいかわとハチワレ
今回の映画化で描かれるのはシリーズ中でも異色かつ人気の長編エピソード、通称“セイレーン編”。制作は、劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』などのサイピク。ナガノ氏の完全監修のもと、ちいかわたちの冒険が壮大な音楽と迫力の映像で描かれる。
さらに、『映画ちいかわ』がもっと楽しみになるさまざまな“ひみつのプロモーション”を計画中。映画公式サイトではそんなひみつをまとめた「映画ちいかわのひみつ」ページを開設している。