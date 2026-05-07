山形県酒田市山谷の山林で５日に見つかった高齢男性の遺体の頭と両腕に、複数の外傷があったことが６日、山形県警酒田署への取材で分かった。

遺体発見直後に、付近では地元猟友会によって成獣のクマ（体長約１メートル）が駆除されており、同署はクマに襲われた可能性もあるとみて、死因を調べている。

山林では、山菜採りに出かけた同市北俣の農業久松幸雄さん（７８）が３日から行方不明となっており、同署が捜索をしていた。

捜索隊は５日午前、倒れている男性の遺体を発見。その直後、近くの草むらからクマが現れ、向かってきたために、猟友会員が発砲して駆除したという。

捜索に参加した猟友会員は「今年は例年より目撃情報が多い。山林に入るのは危険だと思う」と話す。

同署は、遺体は久松さんとみて、７日以降に司法解剖を行い、クマとの関連や死因について調べる。

行方不明の８４歳 心肺停止で発見

山形県警新庄署は６日、鮭川村曲川の山林で、近くの無職新田昭子さん（８４）が心肺停止の状態で発見されたと発表した。目立った外傷はない。新田さんは、ササ竹採りのため４日午後に入山したまま行方不明となり、同署が捜索していた。