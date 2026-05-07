TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）が7日に生放送され、同番組で2006年4月から19年以上にわたって木曜レギュラー「黒船特派員」を務めるタレントのジョナサン・シガー（41）が第1子男児が誕生したことを報告した。

番組冒頭でMCの垣花正アナから「今日は特別な日でして…ジョナサンから重大な発表があるそうです」と話を振られたジョナサン。スタジオからは「卒業?」などの声が上がる中、「実は私、ジョナサン・シガーはこの度パパになりました」と生報告。スタジオは拍手に包まれた。5月1日に生まれたといい、「元気な男の子が生まれました」と明かした。

垣花アナは「先週の生放送、ジョナサンはもしかしたら生放送中にでもスタジオを飛び出すっていう可能性がある日だったんですよ」と説明。木曜コメンテーターを務める作家の岩井志麻子氏も「ずっと、みんな緊張してたんですよ」と振り返り、MCの大島由香里アナも「先週、心がここになかったですもんね〜ジョナサン。大丈夫かなと思って、こっちもハラハラしちゃって」と語った。

ジョナサンは「プロデューサーさんに（出産について）報告したら“こんな番組はいいから行きなさいって言われて”」とプロデューサーとのやり取りを回想。結果的に生放送を終えて、翌日に誕生したという。「エリオ」と命名したことも報告した。