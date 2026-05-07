5月7日までに、お笑い芸人「次長課長」の河本準一が自身のInstagramを更新。最新の姿を披露し、騒然となっている。

河本は、《ニューヘアー》と綴り、髪型を変えたことを報告。《似合ってんの？この髪》と自身のショットを添えながら、斬新な髪型への本音も漏れていた。

「添えられた複数枚の写真には、タンクトップを着用して椅子に座る河本さんが写っています。髪型は前髪がかなり短くなっており、まるで “どんぐり” のよう。バッサリと切ったことがわかるスタイルになっていました」（芸能プロ関係者）

そんなニューヘアの公開に、はにかむ笑顔を見せた河本。新しい髪型にはファンからも驚く声が届いたが、さらに注目されたのは河本の体の違和感だった。

《痩せたな》

《体調崩さないように元気でいて》

全体的に体がすっきりとした姿に、一部のファンからは体調を心配する声が寄せられたのだ。

河本といえば、2010年と2015年にお酒とストレスが原因で急性膵炎を発症。意識不明で集中治療室に入院するなど、危険な状態も経験した。その後は食事管理なども徹底したようだが、近年も不調が続いていたと前出の芸能プロ関係者が振り返る。

「河本さんは、2025年2月、以前から体調を崩しがちだったとして休養を発表。同年6月には『パニック障害』と『うつ病』を併発していたことも公表しました。

仕事復帰後、自身のYouTubeチャンネル『河本じゅんちゃんねる』でも、生放送中に呼吸が困難になって倒れ、救急搬送されたとし、徐々に体調を崩していった当時の様子を明かしていました」

壮絶な闘病生活を送った河本。復帰後は少しずつ芸能活動を再開していたものの、最近ではまた別の変化も発表された。

「2026年4月、元タレントの妻・重元直美さんと2025年春に離婚していたことが報じられました。さまざまな変化があった昨年から、心労などが癒えたのかもしれませんね。

復帰後は、バラエティ番組『全力！脱力タイムズ』（フジテレビ系）に出演するなど、精力的に活動を続けています。無茶ぶりにも対応するアドリブ力は唯一無二。衰えぬ芸人魂を見せつけていましたよ」（前出・芸能プロ関係者）

河本の完全復活の日は近いかもしれない。