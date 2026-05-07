古江彩佳がシルク・ドゥ・ソレイユの圧巻の演技に大興奮！ 感動を言葉にするのは難しいけれど「でもまとめると 最高です」
古江彩佳が自身のインスタグラムを更新。シルク・ドゥ・ソレイユが初めてディズニーとコラボした作品「Drawn to Life」を観劇したことを楽しそうに投稿した。
【写真】シルク・ドゥ・ソレイユのパフォーマーに囲まれて嬉しい記念写真（全4枚）
この公演はフロリダ州にあるウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートで上演中。シルク・ドゥ・ソレイユのパフォーマンスによって、観客をディズニーアニメの世界へと誘うものだ。「#最高です」「#通いたいです」と最初に率直な感動を記した古江。続けて「面白さがあって、技にも興奮して、その演技にハラハラして」「すっごい楽しませてもらいました」と公演を振り返った。「この目で見て感動したものを言葉にするのって難しいんです」「でもまとめると 最高です」と大絶賛だ。投稿ではロゴをバックに大きなブランコに座った写真や、パフォーマーたちに囲まれた記念写真、そして出演者として活躍中の野呂昂大氏と楽しくポーズを決めた2ショットも公開した。終演後は野呂氏の案内でバックステージツアーもしてもらったとのこと。「こう言う裏側見るのに興味があったからめっちゃ楽しかった」と記すと、「#裏側すごい興味あるひと」の後に、「ハイッ」と手を挙げる女性の絵文字を添えていた。投稿を見たファンからは「笑顔が楽しさを物語ってる」「オフを楽しんでいるみたいで何よりです！」「充電中ですね！」などのコメントが寄せられていた。そして「次のホステス大会頑張ってね」とある通り、次戦は自身がブランドアンバサダーを務めるみずほフィナンシャルグループが冠スポンサーの大会「ミズホ・アメリカズオープン」に参戦。2023年には4位タイ、24年には7位タイと好相性だったが、昨年は予選落ち。今年は巻き返し、そして米ツアー通算3勝目を挙げることを多くのファンが期待している。
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