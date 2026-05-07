人気特撮ドラマ「宇宙刑事ギャバン」の主人公役などで知られ、ハリウッド映画「キル・ビル」などにも出演した俳優の大葉健二さんが６日に死去したことが７日、分かった。７１歳。業務提携先の事務所「ジャパンアクションエンタープライズ」が公式サイトで発表した。

サイトでは「弊社業務提携俳優、大葉健二氏につきまして、かねてより病気療養のところ、２０２６年５月６日１４：２３、逝去いたしました。享年７２歳でした」と公表。「突然の訃報に、社員・所属俳優、スタッフ一同、いまだ信じがたい思いでおります。皆様方の生前のご厚情に心より感謝いたしますと共に、謹んでご通知申し上げます」とした。

通夜、葬儀は遺族の意向により、近親者にて執りおこなうという。娘は俳優の新葉尚で、今年１月にはＸで大葉さんが入院治療中であり、詳細は大葉さんの希望で明かせないことなどをつづっていた。

大葉さんは１９８０〜８１年に放送された「電子戦隊デンジマン」に青梅大五郎／デンジブルー役でレギュラー出演。８２〜８３年放送の宇宙刑事ギャバン」では主人公の一条寺烈／ギャバン役を演じた。２００３年にはクエンティン・タランティーノ監督のオファーで映画「キル・ビル Ｖｏｌ．１」に出演。ハリウッドデビューを果たしていた。