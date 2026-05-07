藤本美貴＆庄司智春夫妻、娘が撮影した2ショット披露 次女からのリクエストポーズに「ラブラブすぎ」「センスいい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/07】お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が5月6日、自身のInstagramを更新。娘が撮影した妻でタレントの藤本美貴との2ショットを公開し、話題となっている。
【写真】41歳元モー娘。妻＆50歳芸人夫「センスいい」娘が撮影したラブラブショット
庄司は「どこに行っても混んでるから多摩川へお散歩」とつづり、家族の日常を投稿。「長女が写真を撮ってくれて 次女が 肩組んじゃいなよ〜 2人でハート作って〜 などとかなり演出が入り それに家族でずっと爆笑してた」と記し、藤本と肩を組む姿や、腕でハートマークを作る姿、ハートマークの中から娘2人を写した姿など、仲の良いショットを披露した。この日常に庄司は「結果 多摩川でお散歩で全然楽しめたねって 話して帰りました」と、報告している。
この投稿には「素敵な家族ですね」「癒し効果抜群」「全てが尊い」「最高に幸せな時間」「いい夫婦すぎる」「ラブラブすぎ」「微笑ましい」「センスいい」などと反響が寄せられている。
庄司は、2009年に藤本と結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】41歳元モー娘。妻＆50歳芸人夫「センスいい」娘が撮影したラブラブショット
◆庄司智春、娘撮影の妻・藤本美貴との2ショット披露
庄司は「どこに行っても混んでるから多摩川へお散歩」とつづり、家族の日常を投稿。「長女が写真を撮ってくれて 次女が 肩組んじゃいなよ〜 2人でハート作って〜 などとかなり演出が入り それに家族でずっと爆笑してた」と記し、藤本と肩を組む姿や、腕でハートマークを作る姿、ハートマークの中から娘2人を写した姿など、仲の良いショットを披露した。この日常に庄司は「結果 多摩川でお散歩で全然楽しめたねって 話して帰りました」と、報告している。
◆庄司智春の投稿に反響
この投稿には「素敵な家族ですね」「癒し効果抜群」「全てが尊い」「最高に幸せな時間」「いい夫婦すぎる」「ラブラブすぎ」「微笑ましい」「センスいい」などと反響が寄せられている。
庄司は、2009年に藤本と結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
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