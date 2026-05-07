俳優の石田純一（72）が7日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。かつてのモテっぷりを証明する驚きのエピソードを明かした。

この日は「最高年収3億円！イケイケバブル天狗」として素顔を隠し、天狗（てんぐ）の扮装をして登場。進行役の原田葵アナウンサーは「バブル期に稼いだ額はおよそ20億円。1億5000万円の別荘をキャッシュで購入」とも紹介された。

そうして登場すると、進行役の原田葵アナウンサーは石田について「バブル期に稼いだ額はおよそ20億円。1億5000万円の別荘をキャッシュで購入」と天狗エピソードを披露した。

また「俺が誘えば秒でOK！女の子に使った総額は10億円」と暴露され、高級車ジャガーにリボンをかけてプレゼントした話や、突然ハワイの高級レストランの食事がおいしいと話し、すぐさまファーストクラスの航空券を購入し、2人で行ったとも語った。

さらに「同じお店で女の子をダブルブッキング！大慌てでテーブルを往復」とのエピソードも明かされ、MCの神田愛花は「ドラマみたい！」と仰天した。

石田は当時は多忙で休みが2、3週間に1度しかなかったと言い、「つい女の子を誘った時に、同じ部屋に誘っちゃった」と回顧。「あろうことか同じレストランに誘っちゃって、あっち側とこっち側にあれって」という事態となり、それでも両方のテーブルは互いに死角となっていたため、「そっち行って10分しゃべったら、こっち行って10分っていうことを」とぶっちゃけた。

MCの「ハライチ」岩井勇気は「ホストじゃないか」とあきれ口調。それでも石田は西麻布のイタリアンとそば店でのダブルブッキングもあったとし、「イタリアン食べて、西麻布を走ってそばを食べて、もう1回イタリアン戻るとか」ということもあったと話した。

その際は「1人だと気づかれるから」と友人を呼び待っている女性の相手をさせていたとも語り、3往復したところで「面倒くさいから一緒にしちゃえと思って」と思い「それでイタリアンの方へ呼んで、みんなで仲良くご飯食べました」と振り返った。

すると1時間ぐらいたったところでイタリアンに誘っていた本命女性から「この女の子誰？」と質問が。石田は関係ないチケットの話をして「ごまかしました」と平然と語った。

それでも「作為的にやったことではなくて、本当にミスって、間違ってダブルブッキングになってしまった」と石田。MCの「ハライチ」澤部佑が「天狗さんは悪くないですね」と話すと、岩井は「悪いわ！」と猛ツッコミを入れた。