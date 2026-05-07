格闘イベントBreakingDown（ブレイキングダウン＝BD）で高い人気を誇る“アウトローのカリスマ”瓜田純士（46）が7日までにXを更新。お笑いコンビのニューヨーク屋敷裕政による「ブレイキングダウンはカス」発言に反応した。

屋敷は3日のYouTube生配信で、2日に東京ドームで行われたボクシングの4団体統一スーパーバンタム級タイトルマッチ、井上尚弥と中谷潤人による“世紀の一戦”について言及。1分間最強を決める格闘イベント「ブレイキングダウン」を引き合いに出し、「あれを見たら、ブレイキングダウンってカスなんだなって」などと語っていた。

瓜田は屋敷の発言が元になったネット記事を引用した上で「こんにちは『カス』です」と冷静に返信していた。

このポストに対し「ちゃんと自己紹介出来てて偉いです」「そうそう。これが正しい立ち振る舞い」「それぞれの価値ってあるから 一緒に見てしまうって違うと思うけどね。カスは言い過ぎ」などと書き込まれていた。

屋敷は生配信でボクシングについて「芸術やわ〜」と絶賛した上で「何年も意識しとった相手とさ、オヤジがどっちも見とってさ。布袋（寅泰）さんがおってさ。すごい臨場感やんか。その中で殴り合って、2人で笑い合って、どういう境地なんやろ。最高やろうな終わった後とか、ありがとうとか言って」と語った。

その上で「ブレイキングダウンなんてカスなんじゃないかとちょっと思っちゃった。そんなわけないけど。あれを見たら、ブレイキングダウンってカスなんだなって。美しすぎて。あの試合と2人の感じが」と語った。

さらに「何か月も何年も努力して研究して。いろんなこと我慢して。自分をコントロールして律して。そう考えると、ブレイキングダウンってのはクソみたいな感じしてきた」と繰り返した。そして「ブレイキングってすごいと思うけど、まず人と殴り合うって怖くてようせんし。すごい覚悟あると思うけど、ちょっとすごかったな」とフォローを入れつつ持論を展開していた。