『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のアワードウィーク期間中となる6月9日に、プレイベント『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE Billboard JAPAN | Spotify present Women In Music - EQUAL STAGE』が、東京 SGCホール有明にて開催される。

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同イベントは、音楽業界における“ジェンダー・エクイティ（公平性）”を促進するもの。Billboard JAPANが2022年より始動した、自身の活動を通じて社会をエンパワーする女性たちとそれを支える人々を多角的に紹介し、よりインクルーシブな社会を目指すプロジェクト『Billboard JAPAN Women In Music』と、Spotifyが2021年にグローバル規模でローンチした、女性アーティスト／クリエイターの表現の機会を広げ活躍を継続的にサポートするプログラム『Spotify EQUAL』の2大ブランドを掛け合わせて行われる、一夜限りのステージとなる。

出演者は、新しい学校のリーダーズ、Awich、羊文学、LANAの4組。国内外の音楽シーンを牽引する女性アーティストが一堂に会する。MCには、テレビ朝日アナウンサーであり、ポッドキャスト番組『ホンマのホンネ ～わたしたちのモヤモヤニュース会議～』にて第7回ジャパンポッドキャストアワード『Spotify EQUAL賞』を受賞した本間智恵が登壇する。

チケットは、本日5月7日12時よりビルボードライブ、Spotify、クリエイティブマンの各会員へ向けた最速抽選先行の受付を開始。各プレイガイドの抽選先行は5月8日12時から5月17日23時59分まで、一般発売は5月23日12時より行われる。

（文＝リアルサウンド編集部）