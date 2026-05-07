・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝９５．０８ドル（－７．１９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４６９４．３ドル（＋１２５．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝７６８１．１セント（＋３７０．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝６０６．００セント（－１０．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４５２．７５セント（－１２．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１７９．００セント（－１６．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　３８８．００（－１０．４５）

出所：MINKABU PRESS