６日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝９５．０８ドル（－７．１９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４６９４．３ドル（＋１２５．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７６８１．１セント（＋３７０．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６０６．００セント（－１０．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５２．７５セント（－１２．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１７９．００セント（－１６．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３８８．００（－１０．４５）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝９５．０８ドル（－７．１９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４６９４．３ドル（＋１２５．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７６８１．１セント（＋３７０．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６０６．００セント（－１０．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５２．７５セント（－１２．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１７９．００セント（－１６．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３８８．００（－１０．４５）
出所：MINKABU PRESS