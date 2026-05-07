この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不用品回収・片付け専門業者「イーブイ」を運営するYouTubeチャンネル『イーブイ片付けチャンネル』が、「【実家片付け】自力では無理だった「200mの坂道」と「厳しいゴミの壁」。病気と事故で体が動かない母を救う、プロの決断と心の整理。」と題した動画を公開した。病気や事故で体が不自由になった母親の実家片付けをプロが代行し、物理的・制度的な「ゴミの壁」を乗り越えていく様子が収められている。



### 絶望の「坂道200m」…親世代を苦しめるゴミ出しの過酷な現実

動画の冒頭では、母親が自力で片付けを進められなかった切実な背景が語られる。病気や交通事故の影響で体が思うように動かなくなり、「右手が全然使えなかったから」と吐露。



さらに片付けを阻んでいたのが、地域特有の過酷なゴミ出し環境だ。ゴミを捨てる集積所（公民館）まではなんと約200mの急な坂道がある上、自治体のルールで「1回に2箱出すと後は出せない（近所迷惑になる）」という厳しい制限があった。体が不自由な高齢者にとって、この物理的・制度的なハードルは自力での解決を完全に諦めさせるのに十分なものだった。



●現場のプロが魅せる柔軟な決断と、思い出に寄り添う姿勢

作業が始まると、イーブイのスタッフが手際よく仕分けを進めていく。「衣類をゆっくり確認したい」という依頼者の希望を汲み取り、2階の作業を一時中断して1階の通路確保を優先するなど、現場の状況に応じたプロならではの柔軟な判断を見せた。



作業の合間、亡き夫が収集していた大量のクラシックCDを見つけた母親が「音楽で救われてるんです」と思い出を語り、手を止める場面も。これに対しスタッフは「思い出に触れてもらうっていうのが本来の遺品整理のあり方」と語り、単に不用品を捨てるだけではない、依頼者の心に寄り添う真摯な姿勢を見せた。



●「8年ぶりかな」姿を現した畳。片付けがもたらした心の整理

プロの圧倒的なスピードで1日目の作業が完了し、長年荷物に埋もれていた床が完全に空っぽになると、母親は「8年ぶりかな」と久しぶりの綺麗な畳を踏みしめて喜びの表情を浮かべた。



高齢化が進む中、実家の片付けは多くの人が直面する社会問題だ。自力ではどうにもならなかった巨大な壁をプロの技術で乗り越え、家屋の売却に向けた物理的な整理だけでなく、依頼者の「心の整理」までを手助けする様子が深い余韻を残す内容となっている。