「きみはエースだよ！」燕27歳左腕が両リーグ単独トップの5勝目…20年ドラフト同期もアシスト　ファン歓喜「素晴らしすぎる」「育成からよく戻って来たよ」

山野太一が両リーグ単独トップの5勝目を挙げた(C)産経新聞社

ヤクルトの山野太一が5月6日、敵地・東京ドームで行われた巨人戦に先発登板し、両リーグ単独トップとなる5勝目を挙げた。チームは5−0で勝利した。

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27歳の左腕は最速150キロの直球に加え、持ち味のスライダーやワンシームで巨人打線を翻ろう。4回二死満塁のピンチでは、吉川尚輝をカットボールで一ゴロに仕留めて、得点を許さなかった。6回92球を投げ、5安打無失点5奪三振と好投した。

走者を出しても落ち着いたマウンドさばきを見せ、SNS上のファンからも「山野太一は左のエースヤ！！」「最多勝山野太一」「お前がエース山野太一」「きみはエースだよ！山野太一！！」「山野太一素晴らしすぎる」「育成からよく戻って来たよ」と、左腕を絶賛する声が続々と寄せられた。