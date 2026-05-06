アズワン（7476、東証プライム）。「理化学機器・用品卸で首位。看護・介護用品も。独自カタログに特色。自社ECサイト拡大中」（会社四季報特色欄）。業績欄の見出し【最高益】。

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過去5期間の収益動向は2021年3月期「15.9％増収、15.7％営業増益」-22年3月期はコロナ変異株/半導体不足/資源高で「6.0％増収も5.6％減益」。が以降は「5.1％増収、22.0％増益」-「4.5％増収、8.4％減益」-「8.6％増収、11.1％増益」。

そして今3月期は「5.0％増収（1089億円）、7.9％増益（125億円）」計画で始まり第3四半期までで「売上高73％、営業利益75％」を達成している。ちなみに第2四半期の決算発表時に、上半期・今後をこう総括している。

<売上高計画未達も、売上高・営業利益・経常利益・純益とも過去最高>。

<通期予想の売上高はメディカルの停滞や関税の影響を鑑み下方修正。が販管費抑制を見込み各利益は上方修正>。

<中計は利益面や資本効率でのKPIは順調>。

<年間配当は15期連続増配予定。ROEは13％が狙える範囲へ>。

今3月期の卸・売上高の月次推移（予想は）昨年11月に前年同期比2.9％減も、他月は増。最終月（3月）は16.2％増、単月の売上高として100億円を上回る（111億2600万円）を予想。

アズワンが卸売りの対象とする3部門は、以下の様な具合。

『科学機器分野』: 1960年代初頭の高度成長期に、プラスチック製の理化学機器の成長を見込み、“分かりやすい”カタログを作成し注力。「汎用機器・計測機器」「培養・分離・分析機器」「設備・保管・運搬機材」「容器・コンテナ―」「実験用必需品」「研究室用備品」etc。

『産業機器分野』: 「防湿保管道具」「収納・整理・運搬道具」「洗浄・減菌・清掃道具」「安全保護・環境用検査品」「半導体・クリーン環境用品」etc。

『病院・介護分野』: 看護・介護現場で看護師・介護士が身に着ける商品やナース・介護ステーションの必需品。

提供商品の開発にも力を注いでいる。例えば4月13日には『創薬業界向け大腸菌培養工程の自動化装置を開発〜食品業界向けロボットを医薬品業界へ展開〜』というニュースリリースを配信している。

本稿作成中の株価は2100円台前半、予想税引き後配当利回り2.37％。昨年10月の2700円水準から右肩下がり。年初1月は2500円で通過。4月24日に2084円まで水準を下げから小幅切り返し。好配当利回りを享受しつつ、IFIS目標平均株価3400円を枕に様子見も一法か・・・