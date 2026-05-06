『鬼滅の刃』無限城編第一章、まちぼうけ に登場!
バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「鬼滅の刃 まちぼうけ 『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』第一章」を2026年4月 第4週より発売する。全5種で価格は500円。
2026年4月 第4週発売「鬼滅の刃 まちぼうけ 『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』第一章」(全5種・500円)
「鬼滅の刃 まちぼうけ 『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』第一章」は、ずっとあなたを待っている…をコンセプトとした、儚い可愛さが詰まった大好評のフィギュアシリーズ「まちぼうけ」より、『鬼滅の刃』第3弾。
○ラインナップ
竈門 炭治郎
冨岡 義勇
狛治
恋雪
猗窩座
竈門 炭治郎
冨岡 義勇
狛治
恋雪
猗窩座
2026年4月 第4週発売「鬼滅の刃 まちぼうけ 『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』第一章」(全5種・500円)
「鬼滅の刃 まちぼうけ 『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』第一章」は、ずっとあなたを待っている…をコンセプトとした、儚い可愛さが詰まった大好評のフィギュアシリーズ「まちぼうけ」より、『鬼滅の刃』第3弾。
○ラインナップ
竈門 炭治郎
冨岡 義勇
狛治
恋雪
猗窩座
竈門 炭治郎
冨岡 義勇
狛治
恋雪
猗窩座