バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「鬼滅の刃 まちぼうけ 『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』第一章」を2026年4月 第4週より発売する。全5種で価格は500円。

2026年4月 第4週発売「鬼滅の刃 まちぼうけ 『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』第一章」(全5種・500円)

「鬼滅の刃 まちぼうけ 『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』第一章」は、ずっとあなたを待っている…をコンセプトとした、儚い可愛さが詰まった大好評のフィギュアシリーズ「まちぼうけ」より、『鬼滅の刃』第3弾。

○ラインナップ

竈門 炭治郎

冨岡 義勇

狛治

恋雪

猗窩座

竈門 炭治郎

冨岡 義勇

狛治

恋雪

猗窩座