森香澄「脅迫めいた誹謗中傷」で開示請求した経験告白「費用もかかります」
【モデルプレス＝2026/05/06】フリーアナウンサーの森香澄が5日、日本テレビ系バラエティー番組「上田と女がDEEPに吠える夜」（毎週火曜よる11時59分〜）に出演。過去に開示請求していたことを明かした。
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森は発信者情報開示請求で投稿した人を特定した後に、その人物に削除を要求したことがあると告白。「X（旧Twitter）で『死ね』みたいなレベルの脅迫めいた誹謗中傷を私のアカウントにするだけじゃなくて、番組のアカウントとか、私が出ているコンテンツすべてにやる方がいらっしゃって」と明かし、投稿の削除申請をしたという。
しかしその申請は通らないことが多いそうで、森も通らず開示請求をすることに。開示請求が認められるためには証拠が何個も必要で「そこまででトータル1年くらいかかる、最初から。費用もかかります」と大変さを話した。オアシズの大久保佳代子から弁護士を雇った場合の費用について聞かれると、森は「30万円くらいですかね。最低でもかかります」と説明し「（やり取りが）長くなれば長くなるほど（費用が）かかりますし、『これは諦めちゃう人多いよな』と思いました」と苦い表情を浮かべた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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◆森香澄、誹謗中傷で開示請求した経験
森は発信者情報開示請求で投稿した人を特定した後に、その人物に削除を要求したことがあると告白。「X（旧Twitter）で『死ね』みたいなレベルの脅迫めいた誹謗中傷を私のアカウントにするだけじゃなくて、番組のアカウントとか、私が出ているコンテンツすべてにやる方がいらっしゃって」と明かし、投稿の削除申請をしたという。
◆森香澄、開示請求の費用に言及
しかしその申請は通らないことが多いそうで、森も通らず開示請求をすることに。開示請求が認められるためには証拠が何個も必要で「そこまででトータル1年くらいかかる、最初から。費用もかかります」と大変さを話した。オアシズの大久保佳代子から弁護士を雇った場合の費用について聞かれると、森は「30万円くらいですかね。最低でもかかります」と説明し「（やり取りが）長くなれば長くなるほど（費用が）かかりますし、『これは諦めちゃう人多いよな』と思いました」と苦い表情を浮かべた。（modelpress編集部）
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