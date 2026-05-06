京阪神の“おいしいパン”ランキング発表 「店名・顔出しNGでいいなら…」同業者が選ぶ 今夜『水野真紀の魔法のレストラン』
きょう6日放送のMBSテレビ『水野真紀の魔法のレストラン』（後7：00〜8：00 ※関西ローカル）は、「同業者が選ぶ！京阪神ホンマに美味しいパンランキング」を届ける。
【番組カット】同業者が一目置く店のイタリアの発酵菓子パン
京阪神の人気パン店の店主に、「自分の店以外においしいと思うパンは？」と禁断の質問。「もちろん自分のパンが一番。でも強いて言うなら…」「店名・顔出しNGでいいなら…」など、苦しい胸の内を漏らす店主が続出する中、「悔しいけど、あのパンは別格」「食べて衝撃を受けた」「あの人はパン作りの天才」など、同業者がひそかに尊敬するスゴ腕パン職人たちの存在が明らかになる。
多くの同業者が一目置くのが、大阪・上本町の人気店「ブーランジュリー パリゴ」。100種類以上のパンが並ぶ中、同業者が推すのは、イタリアの発酵菓子パン「パネトーネ」。作るのに3日もかかり、一般的な店ではクリスマス時期しか作らないパンだが、同店では1年中販売。
店主の安倍シェフは、25年前にフランスで譲り受けた貴重なパネトーネの発酵種をベストな状態で保つため、毎日継ぎ足し続けることで、最高のパネトーネを生み出しているという。リポーターのちょんまげラーメンは、25年にわたる地道すぎる努力に感服。「ずっと継ぎ足してるんや…焼き鳥屋さんやん！」とつぶやき、スタジオは笑いに包まれる。
料理コーナーでは、「神戸北野ホテル」総料理長の山口浩シェフが、「至高のフレンチトースト」のレシピを披露。どこの家庭にもある調味料が意外な隠し味となり、短時間でレストランのような香り高いデザートが出来上がる。
【番組カット】同業者が一目置く店のイタリアの発酵菓子パン
京阪神の人気パン店の店主に、「自分の店以外においしいと思うパンは？」と禁断の質問。「もちろん自分のパンが一番。でも強いて言うなら…」「店名・顔出しNGでいいなら…」など、苦しい胸の内を漏らす店主が続出する中、「悔しいけど、あのパンは別格」「食べて衝撃を受けた」「あの人はパン作りの天才」など、同業者がひそかに尊敬するスゴ腕パン職人たちの存在が明らかになる。
店主の安倍シェフは、25年前にフランスで譲り受けた貴重なパネトーネの発酵種をベストな状態で保つため、毎日継ぎ足し続けることで、最高のパネトーネを生み出しているという。リポーターのちょんまげラーメンは、25年にわたる地道すぎる努力に感服。「ずっと継ぎ足してるんや…焼き鳥屋さんやん！」とつぶやき、スタジオは笑いに包まれる。
料理コーナーでは、「神戸北野ホテル」総料理長の山口浩シェフが、「至高のフレンチトースト」のレシピを披露。どこの家庭にもある調味料が意外な隠し味となり、短時間でレストランのような香り高いデザートが出来上がる。