フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝の生ワイド「武田砂鉄ラジオマガジン」（文化放送）。5月６日（水）8時台のコーナー「ラジマガコラム」では、水曜前半レギュラーの組織開発コンサルタント・勅使川原真衣が、親の視点から、子育てにやたらとお金がかかる「教育大課金時代」に鋭く斬り込んだ。

勅使川原真衣「今日は『教育大課金時代』と題して、話したいと思います。

去年、番組始まったばかりの頃に、教育評論家の佐藤ママ（亮子）さんという方を紹介しながら、ちょっと批判的にこのコラムでも取り上げました。

個人を攻撃したいわけではございませんで、問題にしたかったのは子供の成長とか、進学実績が親、とりわけ母親の管理能力の成果として語られる空気に対して『それで大丈夫かな？』という話をしました。

子供が伸びるかどうかは親の声掛け次第、子供が失敗するかどうかは親の段取り次第、子供の将来は親の覚悟と投資で決まる、みたいなね。

語りが広がると、『教育への課金イコール愛情の証明』にまでなったりとか、これで親は追い込まれないかな？ という懸念をお話ししたんですよね」

武田砂鉄「しんどい話でしたよね」

勅使川原「そうなんですよね。しかもあれの問題っていうのは、特定の新聞社……朝日新聞……が主催をしていて、かつ横浜市教育委員会が後援をしていたんですよね。その違和感を表明しました。

で、その続きみたいな感じでですね、先日、『桃山商事』代表の文筆家・清田隆之さんとかと、ポッドキャストSpotifyで『男の子育てよもやま話』ってタイトルでね、まさにそんな話をしてたんです、延長戦として。

清田さんがいろいろ調べてくれてたんですけども、非認知能力を鍛える塾みたいなのは、こんなのは序の口で、今や股関節や仙骨など、『体を正しく使えてますか系習い事』とか、体は使えてても神経回路が繋がってないと、最後まで行かないですよってことで、『神経回路を繋げる系習い事』とか。あと鼻炎だと脳への酸素が減っちゃうので『鼻炎の治し方講座』みたいなのとか。

さらに『マサチューセッツ系』って清田さんが言ってて笑ったんですけど、レゴのね、もう遊ぶだけじゃダメだぞと。『レゴを使って脳を開発する』という塾が」

武田「何それ？（笑）」。

勅使川原「あとね、集中力を高めるサプリメントなんか有名ですし、身長伸ばすとかね。身長が高い方が将来有利じゃないかとか言って、背の何とかとか、いろいろあるわけですよ。

他にも『ADHDのお子さんのストレスは家の動線にある』というふうに言って、『動線、お宅考えてますか？』っていうようなね。もうこれ、はっきり言って際限ないですよ。何でもありです。

子育てっていう、まあ一過性の強いイベント、ほかの人生っていうのは選びにくいので、『うちの子じゃなかったら』とか考えてもしょうがないことの不安に付け込むような、まさに『能力のコンプレックス産業化だ』というようなお話をしました」

武田「はい」

勅使川原「で、今日ちょっともう1枚のビラをネタにお話ししたいんですけども、横浜市立小学校に通ううちの子供が、1枚の手紙を持って帰ってきました。

そこにあったのは『子供の潜在能力を引き出す脳科学講座』という有料講演会の案内でございまして。はい、こちらまた横浜市教育委員会後援なんですね。で、『日本リーダー育成推進協会』という団体が主催されているようですけども。

この案内にはね、こんな一文があります。『お子様の教育に少しでも心配不安を感じたことのある保護者の方へ』と。

黄色いハイライトで目立つように書かれてるんですよね」

武田「ちゃんとねお子さんがプリント持ってきて親に渡すんですね？」

勅使川原「そうなんです。保健だよりとかと一緒に持って帰ってくるわけですよね。いや、『不安のある方へ』って言いますけどね、それ全員ですよ！」

武田「そりゃそうでしょうね」

勅使川原「子育てをしていて、子供の教育の心配をしたことのない保護者なんていません。勉強はとか、友達とうまくやってんのかなとか、忘れ物多いけど、うちの子大丈夫かなとか、はたまた自分の育て方がね、何か悪いから問題があるんじゃないかとか、親の不安なんてのは掘ればいくらでも出てくるんです。

そこに『少しでも不安を感じたことのある保護者の方へ』なんて呼びかけるのは、これ情報提供じゃないと私は思っていて、不安のスイッチを勝手に押してくるような、まあちょっと暴力性もあるんじゃないかなという気がするんですよね」