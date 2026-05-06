アプリゲーム『18TRIP』のライブアンコール曲「Pump! Pump!」デジタルリリース決定！

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2月にパシフィコ横浜で開催された『HAMAツアーズpresents “おもてなしライブ” -Sparkle-』で初歌唱披露されたアプリゲーム『18TRIP』のライブアンコール曲「Pump! Pump!」が5月6日にデジタルリリースされた。

「Pump! Pump!」は、様々な「Pump!」の合いの手と合わせて会場全体で一体となって楽しめる溌剌としたライブアンセム。劇場版『HAMAツアーズpresents “おもてなしライブ” -Sparkle-』の公開に先駆け、5月6日(水)より各種サブスクリプションサービスにて配信リリースされる他、デジタルキャンペーンもスタート。

SNSシェアキャンペーンでは、利用しているサブスクリプションサービスにて「Pump! Pump!」をライブラリ・お気に入り登録後にXやInstagramストーリーズでシェアし、フォームから応募することで『HAMAツアーズpresents “おもてなしライブ” -Sparkle-』イベントKVの区長キャラクターのSNSアイコンを1シェアにつき1点手に入れることができる。再生キャンペーンでは全てのサブスクリプションサービスを対象とし、キャンペーン期間中の累計再生回数に応じて、アプリ利用者全員に特典が付与される。累計18万回再生で「Pump! Pump!」配信ジャケットに使用されているジャケット文字のアプリ内デコ素材が、累計180万回再生でアプリ内ミュージックに「Pump! Pump!」フル尺音源が追加される。

5月22日(金)より全国75館で公開される劇場版『HAMAツアーズpresents “おもてなしライブ” -Sparkle-』は、現在ムビチケ前売券(カード／オンライン)が好評発売中。5月8日(金)よりアニメイトチケットで特典付きのカード券も追加販売が行われる他、同日よりオンライン券の特典第6弾もスタートする。まだ手に入れていない方はお見逃しなく。さらに、3週間限定上映となる本作だが、週替わりの入場者プレゼントの配布も決定。公開1週目となる5月22日(金)から配布される入場者プレゼントは「オーロラ箔押しサイン入りクリア色紙(全4種・ランダム)」。なくなり次第終了となるので、上映開始後はお早めに劇場へ。

さらに、6月1日(月)、6月2日(火)に臨港パーク及びみなとみらい21地区、新港地区、その他周辺にて開催される『第45回横浜開港祭』に今年も『18TRIP』の出展が決定した。出展内容は会場内への「ミニキャラパネル展示」、ステージイベントとして「劇場版『HAMAツアーズpresents “おもてなしライブ” -Sparkle-』野外応援上映会」、ブースでの「劇場半券キャンペーン」となっている。今年は劇場版『HAMAツアーズpresents “おもてなしライブ” -Sparkle-』公開期間中の開催となっており、同作品と連動した展開で『第45回横浜開港祭』を盛り上げていく。

詳細は『18TRIP』公式サイト、公式SNSをチェック！

●配信情報

『18TRIP』

「Pump! Pump!」

HAMAツアーズ

2026年5月6日配信開始

品番：PCSP-07370

配信リンクはこちら

https://18trip.lnk.to/PumpPump

詳細はこちら

https://18trip.jp/music/3010/

何度でも参加可！SNSシェアキャンペーン

対象期間中、SNSにて楽曲をシェアしていただいた方全員に【『HAMAツアーズpresents “おもてなしライブ” -Sparkle-』イベントKV区長SNSアイコン(全20種)】をプレゼントいたします。

対象サービス：Apple Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、Amazon Music、AWA、KKBOXなど対象SNSへのシェア機能があるサービスであればどれでも可

対象SNS：X、Instagramストーリーズ

※鍵付きのアカウントの方は鍵を外してキャンペーンにご参加ください。

特典

『HAMAツアーズpresents “おもてなしライブ” -Sparkle-』イベントKV区長SNSアイコン(全20種)

※1シェアにつき1アイコンをプレゼントいたします。

※複数回のご参加が可能です。

※キャラクターはお選びいただけます。

※アイコン素材のWEB上への転載転用は禁止です。

応募期間：2026/05/06(水・休) 00:00〜2026/06/11(木) 23:59まで

みんなで協力！再生キャンペーン

対象期間中に「Pump! Pump!」の累計再生回数が全ストリーミングサイトで所定の回数を達成するごとに、アプリゲーム内で使える特典を全員にプレゼントいたします。

特典

〈18万回再生突破〉

「Pump! Pump!」配信ジャケット文字のアプリ内デコ素材

〈180万回再生突破〉

アプリ内ミュージックで聴ける「Pump! Pump!」フル尺音源

対象サービス：Apple Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、Amazon Music、AWA、KKBOXなどサブスクリプションサービスであればどれでも可

対象期間：2026/05/06(水・休) 00:00〜2026/06/11(木) 23:59

各種キャンペーン詳細はこちら

https://18trip.jp/news/music/3012/

●作品情報

『18TRIP』

劇場版『HAMAツアーズpresents “おもてなしライブ ” -Sparkle-』

2026/5/22(金)〜2026/6/11(木)公開

上映内容：2026年2月21日(土)22日(日)にパシフィコ横浜 国立大ホールにて開催される『HAMAツアーズpresents “おもてなしライブ” -Sparkle-』#01・#02・#03の総集編

上映時間：120分(予定)

上映劇場：新宿バルト9ほか全国75館

https://eigakan.org/theaterpage/schedule.php?t=OmotenashiLive

鑑賞料金：全席指定 \3,300(税込)

※映画館によって一部追加料金が必要なお座席がございます。

※各種割引券、招待券使用不可。

※サービスデイ割り、シニア割りはございません。

劇場窓口販売：ムビチケ前売券(カード) \3,100(税込)

メイジャー通販サイト

ムビチケ前売券(カード) \3,100(税込)

https://www.major-j.com/info.php?f=zuzsafdi5nc

MOVIE WALKER STORE

ムビチケ前売券(カード) \3,100(税込)

https://store.moviewalker.jp/item/lineup/omotenashilive/?ref=official

ムビチケ前売券(オンライン) \3,100(税込)

https://ticket.moviewalker.jp/film/092201?from=official

アニメイト池袋本店

ムビチケ前売券(カード) \3,100(税込)

アニメイトチケット

ムビチケ前売券(カード) \3,100(税込)

https://animate-ticket.com/events/71

ムビチケ前売券(カード)特典

特典第1弾：レプリカチケット2枚セット(18is)

配布期間：2026/2/27(金)〜なくなり次第終了

特典第2弾：レプリカチケット2枚セット(R1ze)

配布期間：2026/3/13(金)〜なくなり次第終了

特典第3弾：レプリカチケット2枚セット(Day2)

配布期間：2026/3/27(金)〜なくなり次第終了

特典第4弾：レプリカチケット2枚セット(Ev3ns)

配布期間：2026/4/10(金)〜なくなり次第終了

特典第5弾：レプリカチケット2枚セット(L4mps)

配布期間：2026/4/24(金)〜なくなり次第終了

※サイズ：H60×W180mm／材質：PET

※会場先行販売の特典とは異なります。

ムビチケ前売券(オンライン)特典

特典第5弾：オリジナルスマホ壁紙(L4mps)

配布期間：2026/4/24(金)〜2026/5/7(木)

特典第6弾：『18TRIP』アプリゲーム内のタイトル画面で使用できるタイトルイラストプレゼントコード(イベントKV)

配布期間：2026/5/8(金)〜2026/5/21(木)

●イベント情報

『18TRIP』第45回横浜開港祭出展

開催期間：2026年6月1日(月)、6月2日(火)

開催場所：臨港パーク及びみなとみらい21地区、新港地区、その他周辺

主催：横浜開港祭協議会（横浜市。横浜商工会議所、公益財団法人横浜市観光協会、一般社団法人横浜青年会議所）

https://www.kaikosai.com/

横浜開港祭開催エリア内にて、ステージ衣装着用ミニ区長パフォーマーモーションver.のパネルを展示いたします。ぜひ一緒に写真撮影などお楽しみください。

劇場版『HAMAツアーズpresents “おもてなしライブ ” -Sparkle-』野外応援上映会

2026年6月1日(月)

時間：後日解禁

場所：臨港パークメインステージ

内容：劇場版『HAMAツアーズpresents “おもてなしライブ ” -Sparkle-』よりアプリゲーム『18TRIP』の新曲(「Rockin’ to the Rise」「バチボコ青春vibes」「AMBER DELAY」「夜にダンス」「Pump! Pump!」)を特別上映いたします。ぜひ野外での上映会をお楽しみください。

ブース出展

2026年6月1日(月)、6月2日(火)

時間：後日解禁

場所：臨港パーク内『18TRIP』ブース

横浜市内の映画館でご鑑賞いただいた劇場版『HAMAツアーズpresents“おもてなしライブ” -Sparkle-』の半券チケット(現物に限る)を『18TRIP』ブースへお持ちいただいた方に、オリジナルラベルウォーターをプレゼントいたします。

※多くのお客様に行き渡るようおひとり様1点までとさせていただきます。

※複数半券をお持ちいただいても1点までとさせていただきます。

※特典のお渡しには必ず「現物」の半券が必要になります。オンラインチケット等でご鑑賞になった方も、発券機での発券したものが必要となりますので、各劇場Webサイトで発券方法をご確認ください。

※スマホの画面や購入履歴ではお引き換えができ兼ねますので、劇場でご覧の際に、必ず半券の発行をお願いいたします。

上映劇場

https://eigakan.org/theaterpage/schedule.php?t=OmotenashiLive

●作品情報

『18TRIP』

ジャンル：近未来おもてなしアドベンチャー

配信開始日：好評配信中

企画・制作・運営：株式会社リベル・エンタテインメント

音楽制作：株式会社ポニーキャニオン

開発：株式会社フリースタイル

キャラクターデザイン：およ

メインシナリオライター：樋口美沙緒、休養沢ライチ

価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金制）

対応OS：iOS/Android（機種によりご利用頂けない場合があります）

©18TRIP PROJECT

関連リンク

『18TRIP』公式サイト

https://18trip.jp