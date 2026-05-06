登録者数149万人のカップルYouTuber「なこなこカップル」として人気を集めていた、こーくんとなごみさんが2026年5月5日、それぞれのインスタグラムのストーリーズを通じて離婚を発表した。

25年2月に夫婦チャンネルを終了 「それぞれ挑戦したいことがすごい増えてきて」

19年3月にカップルチャンネルとしてYouTubeでの活動をスタートした2人は、デートの様子や日常のエピソードなどを発信し、同世代の視聴者を中心に人気を集めた。

23年11月にプロポーズし、翌24年10月に「2024年10月5日、入籍しに行きます」と報告。付き合って7年の記念日に結婚したことを発表していた。

結婚後の25年2月には、「なこなこチャンネル」を終了。YouTube活動についてはそれぞれの個人チャンネルで続けるとし、終了の理由については「それぞれ挑戦したいことっていうのがすごい増えてきて、それにしっかり向き合うために個人での活動に専念することを決めました」と明かした。

なお、当時チャンネルで公開していた動画については、思い出として残すとしていた。

「共に過ごした9年間は、かけがえのない大切な時間」

2人は25年5月5日、それぞれのインスタグラムを更新。ストーリーズに書面を公開し、離婚の報告を行った。

こーくんは「僕たちは、夫婦で話し合いを重ねた結果、それぞれの未来のために別々の道を歩むことに決めました」と報告した。

「9年という長い歳月、共に笑い、挑戦し、心の底から愛せる人に出会えたこと、全てが大切でかけがえのない思い出です」とし、「なごみと過ごした日々があったからこそ、今の僕があります。これからもなごみが僕の一番の理解者であることは変わりません」となごみさんへの感謝をつづった。

今後については、「これからはそれぞれの場所で、新しい挑戦を続けていきます。今後ともなごみ、そして僕をどうぞよろしくお願いいたします」としている。

なごみさんも「それぞれの成長と新しい挑戦のために別々の道を歩むことを決めました」と報告した。こーくんへの思いは「共に過ごした9年間は、かけがえのない大切な時間であり、今の自分をつくってくれた大きな存在です。これからもこーくんは私にとって一番の理解者です」とした。

公開されていたなこなこチャンネルの動画も、同日までにすべて非公開となっている。

人気カップルの離婚発表に、SNSでは驚きの声が上がった。ヒカルさんもXを通じ、離婚報道を引用し「絶対はないんだと思わされる」と驚きをつづっていた。「逆も然りで絶対離婚する！ って言われててもそうならない人もいるという事」とし、「仲良しに見えて仮面夫婦もいれば 世間で叩かれててもおしどり夫婦は存在する 本当のところは当人たちにしか分からない」とコメントしている。