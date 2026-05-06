5月5日、船橋競馬場で第38回かしわ記念（Jpn1・ダ1600m）が行われ、レース後の表彰式に、船橋競馬パークオフィシャルアンバサダーの山下智久がプレゼンターとして登場した。地元・船橋市出身である山下の登壇に、会場は大きな歓声に包まれた。

レースは川田将雅騎手騎乗の3番人気ウィルソンテソーロが勝利。山下は表彰式で花束を手渡し、関係者を笑顔で祝福した。登壇中には観客からの声援に手を振って応えるなど、場内を盛り上げる姿も見られた。

また、前日から待機列ができるほどの盛況ぶりで、山下の来場もあり注目度はさらに上昇。場内は終始、熱気に包まれた。

レース後のインタビューに答える山下智久（提供：船橋ケイバ）

レース後のインタビューで山下は「この距離で見ると迫力がすごく、テレビ以上のスピード感と、お客さんの臨場感も相まって、競馬場が熱気で包まれていました」とコメント。また、船橋での思い出については「子どもの頃は競馬場の近くにある、ららぽーとに行くことが最大級のイベントでした。今はとても都会になっていて、進化が止まらないと思いました」と振り返った。

さらにTVCMにちなんで最近心を打たれた経験を聞かれると「今日のレースはすごく迫力があって興奮しました。何かに没頭している時はすごく幸せな瞬間だと思いました」と語り、現地観戦ならではの魅力を伝えた。

地元出身のアンバサダーとして凱旋した山下の存在が、伝統の一戦に華を添える一日となった。