「チャラかっこいい」上田竜也、自身小説の主人公をイメージした新ヘアスタイル！ 「いけめんすぎてびびる」
元KAT-TUNの上田竜也さんは5月5日、自身のInstagramを更新。自身初の小説の主人公をイメージした新ヘアスタイルを披露しました。
【写真】上田竜也、新ヘアスタイル！
この投稿にコメントでは「イラストのまんま！ すごい」「龍そのまま！！」「いけめんすぎてびびる」「おぉ、チャラかっこいいですね」「え！ 爽やか」「ひぇー、恐ろしくビジュが良い」「美しすぎませんか…！？」「ますます若返ってない？！」など称賛の声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】上田竜也、新ヘアスタイル！
「イラストのまんま！ すごい」上田さんは「髪型変えた この声が届くまでの龍イメージです」とつづり、2枚の写真を投稿。鏡に映った白い衣装姿で、自身初の小説『この声が届くまで』（KADOKAWA）の主人公・対馬龍（つしまりゅう）をイメージしたという新しいヘアスタイルを披露しています。上田さんは「夏はこれで行こう DAZZLE2周年ツアー おまちしておりやす」と続けました。
「不思議な髪型ですら似合う上田くん」4月27日の投稿では、自身が出演している映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』のオフショットでボブカットヘアを披露している上田さん。個性的なヘアスタイルと鍛え上げられた筋肉、自身が“チョコボみたいな顔”という無の表情が印象的な写真です。ファンからは「可愛いよ」「召喚されたん？」「顔かわいいのに腹筋バキバキ」「不思議な髪型ですら似合う上田くんって本当に凄い」「この髪型見れば見るほど好きになっていく不思議w」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)