前日5日にはソリアーノから豪快14号…今季4度目の1試合3安打

【MLB】エンゼルス ー Wソックス（日本時間6日・アナハイム）

ホワイトソックスは5日（日本時間6日）、敵地でのエンゼルス戦に臨む。試合開始約3時間前にスタメンが発表され、メジャートップタイの14号を放っている村上宗隆内野手は打線から外れた。もっとも、故障などではなく、“想定内”のことではあった。

村上は前日の同カードに「2番・一塁」で先発出場。2点リードで迎えた4回の第3打席、3・4月の月間MVPを受賞した右腕ソリアーノが投じた98.1マイル（約157.8キロ）のボール球を捉えた。バックスクリーンに打球速度109マイル（約175.4キロ）、飛距離429フィート（約130.8メートル）、角度32度の完璧な一発を放った。

これで今季14号とし、アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）に並んだ。また、年間では驚異の65発ペースとした。さらに、単打とメジャー移籍後初の二塁打も放ち、4月22日（同23日）以来4度目の1試合3安打と状態を上げている。

本塁打王争いが熾烈ななか、エンゼルス3連戦の2戦目はスタメンを外れた。実は、指揮官は打順を外すことについて明かしていた。MLB公式サイトでホワイトソックス番を務めるスコット・マーキン記者は3日（同4日）に自身のX（旧ツイッター）を更新し、「昨日言い忘れたけど、ウィル・ベナブル監督は、アナハイムでのシリーズ中に、ムネタカ・ムラカミに休養日を与える計画だと語っていた」と言及していた。（Full-Count編集部）