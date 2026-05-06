6日まで「ファミリーシリーズ 2026」を開催中

バンテリンドームで4日から行われている中日-阪神戦は「ファミリーシリーズ 2026」として開催。1日を通して家族で楽しめる様々なイベントが企画されている。同シリーズ用に作成された、中日のマスコット・ドアラの“特別画像”が話題となっている。

ファンの注目を集めているのは、ドアラを起用した告知画像。球団公式ホームページやSNSで使用されており、「観に一家（いっか）ない？」のキャッチフレーズとともに数多くの反響が寄せられている。ドアラが父、母、子の3役で登場。注釈として記された「ドアラは実際には複数いません」の“注意書き”も、ファンの心をくすぐっているようだ。

この特別画像に、ファンからの反応がSNS上に殺到。「ドアラ一家ずっと面白くて笑ってるw」「何回見ても笑えるww」「好きすぎて……」「シュールすぎる笑」「顔が一緒w」「なんやコレw」「ドアラ一家見てたら笑いがこみ上げてきてしまった」「メインビジュアルから漂う、サスペンスホラー映画っぽさ」などといった声が寄せられていた。

「ドアラ一家」は、巨大パネルにもなっており、6日までバンテリンドームに限定設置。ドアラと一緒に写真をとれるフォトスポットとなっている。また阪神3連戦では、連敗脱出のきっかけとなった「盛り塩」を“商品化”。限定販売の「勝利を結ぶ！ 塩むすび」も話題となっている。（Full-Count編集部）