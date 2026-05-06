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「全く先が読めない」と話題の新ドラマ『エラー』（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠、毎週日曜よる10時15分～）は、畑芽育と志田未来の実力派女優コンビがダブル主演を務めるヒューマンサスペンス。“とにかく間違えてしまう女”中田ユメ（畑芽育）が“間違えないように生きる女”大迫未央（志田未来）と運命的に出会い、罪悪感と友情の狭間で揺れ動く姿が描かれる。

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『エラー』は、1話ごとに登場人物たちの過去や裏の顔、嘘などが明らかになり、放送後X上には、「全く先が読めない」「予想外の展開でずっと目が離せなかった」「今期一番続きが気になるドラマ！」といった声があふれている。そこでこの記事では、5月10日の第5話放送前に、これまで明らかになった謎を振り返る。

■第1話：ユメはなぜ未央を過剰なまでに気にかけるのか？

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ある日未央は、母親・美郷（榊原郁恵※）の転落死によって人生が激変した。美郷が落ちた下には、近藤家具の社長・近藤宏（原田龍二）が居合わせ、意識不明の重体に。未央は近藤の家族をはじめ多くの人間に好奇の目で見られ、絶望から“いっそのこと母を追って……”と過ちを犯そうした。

そんな未央を、偶然出会って助けたユメ。これ以降もユメが未央を過剰に気にかけるのは、友情からだけではない。その理由は、第1話クライマックスで明らかになった。実は美郷が転落したのは、たまたま知り合ったユメが背中を押してしまったから。この悲劇は、ユメの意図的なものではもちろんなく、自ら命を断とうとした美郷を止めたうえで誤って起きたもの。しかしユメは罪悪感から、未央のそばに居続けている。

【TVer第1話】ユメが未央を気にかける理由が判明した、悲劇の回想シーン

■第2話：過ちを犯した恋人・ユメになぜ佐久間は逃げるよう言ったのか？

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“取り返しのつかないエラー（過ち）”を犯したユメを何度も助けているのは、職場に内緒で付き合っている先輩・佐久間健司（藤井流星）だ。佐久間は、悲劇の当日にユメと行動を共にしており、物的証拠を残さないように彼女に指示したり、スマホからではなく公衆電話から救急車を呼んだりした。

佐久間は優しい恋人に見えるが、実は結婚していて、小学生の娘までいたことが第2話で明らかに。佐久間が、悲劇当日にユメへ「逃げよう」と言い、彼女が自首しようとすれば引き留め、美郷の死に関するさまざまな事実を隠してきたのは、不倫を隠蔽するためだったのだ。もちろんそれだけでなく、ユメを守りたい気持ちも佐久間にはあった……はず。

【TVer第2話】ユメが佐久間に不倫を問い詰める、深夜の修羅場シーン

■第3話：ユメの弟・太郎はなぜ100万円を盗んだのか？

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ユメが佐久間と別れた頃、未央は近藤家から請求された1億円の損害賠償に困り果てていた。やがて未央は、近藤家の1人娘・さくら（北里琉）から、親を説得して賠償請求を取り下げる代わりに自分へ100万円を払うよう要求され、さらには自宅に居座られ、より頭を悩ませた。

第3話クライマックスでは、100万円を盗んだある人物が警察に連行された。その人物は、ユメの弟・太郎（坂元愛登）で、盗んだ理由は、同級生・さくらに恋心があったから。太郎は、悲劇で家庭がめちゃくちゃになったさくらの力になりたく、“姉ちゃんがあの人（ユメ）を説得できないのなら……”ということで、社長である母親・千尋（栗山千明）から100万円を盗んだのだった。

【TVer第3話】太郎が警察に連行され、さくらが悲劇の真実を知った衝撃シーン

■第4話：宏を妻・紗枝はなぜ献身的に支えるのか？

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意識不明の重体だった宏は、奇跡的に目覚めるも、今までのようには生活できない体になってしまった。宏を襲った不運を嘆き、日夜涙を流し、彼を甲斐甲斐しく看病するのは、妻の紗枝（菊川怜）だ。

妻が愛する夫を献身的に支えるのは、当たり前のこと。しかし紗枝は、無償の愛ではなく、ある罪悪感から宏を支えている。それが判明したのは、第4話のさくらの「ママがあの日、離婚の話をしなかったらケンカにもなってなくて、パパが家を出て行くこともなくて」というセリフ。実はあの悲劇は、紗枝が離婚を切り出して宏が出て行った後に起きた出来事だったため、紗枝は責任を感じているのだ。

【TVer第4話】娘・さくらのセリフで近藤夫妻の歪みが明らかになったシーン

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あらゆる新事実が発覚していくなか、ユメが母親・千尋から遠ざけられている理由や、美郷の転落死の件を担当する刑事・遠藤孝彦（岡田義徳）が自殺にこだわり続ける理由など、まだまだ明らかになっていない謎は多い。これら謎の真実とは？ 謎を考察する視聴者が続出しているドラマ『エラー』は、ABCテレビ・テレビ朝日系列で毎週日曜夜10時15分より放送中。放送終了後、TVerでは見逃し配信を実施している。

※榊原郁恵の「榊」は「木へんに神」が正式表記