ゲーム実況の動画配信で子どもたちに大人気の男女混交グループ「カラフルピーチ」が「こどもの日」の5日、初のファンミーティング「みんなとドタバタ運動会」の最終公演を都内で開催した。

テーマは「運動会」。赤組と白組に分かれて「玉入れ」や「応援合戦」などの競技で対戦した。会場には、赤色と白色のはちまきをしたちびっ子が集結。メンバーが姿を見せると大歓声が会場に響き渡っていた。

冒頭は赤組団長のえとと、白組団長のなおきりが「最高のステージにすることを誓います！」と声を合わせて宣誓のあいさつ。

リーダーのじゃぱぱが「最初は歌とダンスで盛り上げますよ！」とメンバーを中央に集めると「ケガに気をつけて全力を出し切って、最高の運動会にしましょう！」と円陣を組んで気合い入れた。

元気いっぱいに「On―Party！」を歌い、リスナー（ファンの愛称）を喜ばせていた。

「借り物競争」では、メンバが―客席に降りてファンに私物を借りに走った。

普段は素顔を隠して配信活動を行うメンバーが至近距離に来るとあり、ちびっ子は大興奮。ハイタッチや指ハート、じゃんけんなど、ファンサに応じるメンバーを大歓声が包み込んでいた。

ゆあんくんは「キャラクターのお面」、もふは「魔法の杖」、たっつんは「2025年のカレンダー」を探しに奔走。客席通路を歩くメンバーに「あるよ！」と私物を差し出しすファンの力を借り、次々にミッションを達成していた。魔法の杖を持って帰ったもふは胸を張り、じゃぱぱは「すごい！」と目を丸くしていた。

借り物競争の後は、会場からの質問に応えるコーナーを実施。手を挙げた女の子から「今まで好きになった人の共通点」を問われたじゃぱぱは、悩みながら「髪が長い人です」と回答したが得点にはならず。残念そうに肩を落としていた。

女性から「恋人にされて一番恥ずかしいことは？」となおきりは「シンプルにえーと…。気持ちを伝えられるとちょっと恥ずかしいですね。結構来ちゃうよね」と赤面。本心を明かした勇気が称えられ、50ポイントを獲得すると、じゃぱぱは「なんでだよーー！！！」と悔しさをにじませていた。

ライブコーナーでは新曲「Da―Cho」で応援合戦も実施。片手を頭上に上げて左右に揺らす“ダチョウダンス”で会場とひとつになっていた。

それぞれ最後に思いを告白。ひろは「正直マジでアッという間に過ぎてしまって寂しい。どの会場も忘れられない思い出になりました」。ゆあんくんは「14回も運動会をすること、人生でないと思います。14回を通して何人のリスナーさんと出会うことができたのか。疲れすぎて算数ができないんですけど、本当にどうもありがとうございました」。

たっつんは「多分僕が高校生の時に聞かせたらビックリすると思います。ことし29（歳）になるんですけど、あり得ないことが起こっている。みんなに素直に好きを伝えることもファンミを通じてできるようになってきた。本当にありがとうございました」。シヴァは「今日で終わりなんですけど、長いようで短い。めっちゃアッという間でした。借り物競走とかでみんなの近くに行くのはいいですね。やってて良かったって感動しました」。

じゃぱぱは「皆さん来てくれてありがとうございます。僕らは2年前に初のイベントを幕張でして、この景色めっちゃ良いなと。また見たいなと思ってやってきました。東京以外でもこの光景を見られて、本当にありがとうございます。この会場を埋めるの大変なことだと思うんですけど、今回14会場満席でありがとうございます。今後も引き続きこういう景色を見たい。またみんなと会えるように頑張って活動していきます」。

もふは「本日は5月5日。こどもの日。その日にふさわしい、運動会で我々は無我夢中で動いて、みなさんも『手を振って』とか声をかけてくれてうれしかったです」。

どぬくは「14公演やることができたのは、来てくれるみんながいてこそ。楽しい思い出を作ることができて本当にうれしいです。みんなが笑顔で笑う姿を見て元気をもらっています」。うりは「今日で終わっちゃうのは少し寂しいんですけど、俺はこの瞬間が幸せだったぞって、みんなに伝えられたら良いと思います。今日がみんなの人生の最高の1ページになればうれしいなと思います。また会おうぜ！」。のあは「すごいこんなに近くにいて、手を振ったりするのはなかなかない経験。応援してくれているんだなと元気をもらいました。みんな笑顔できてくれてありがとうございました」。なおきりは「14回目の運動会。14回目の楽しく子供になった気持ちで楽しむことができました。僕ら子供になりきって運動会を楽しみました。またこういう思い出を作っていきたいと思いますので、今後とも応援をよろしくお願いします」とそれぞれ思いを届けた。

最後のえとは「みんなとこうやって顔を合わせて応援を受けたりするのは珍しいこと。直接この声で思いを届けることってないと思うから、『みんな大好きです！』」と涙声で感謝していた。

3月にスタートした運動会は、白組が総合優勝。優勝旗を贈られた団長のなおきりは「共にやってくれたみんな本当にありがとう！」と喜んだ。

ファンと2時間以上交流した運動会の終盤には、10月4日のKアリーナ横浜（神奈川）を皮切りに、初のアリーナツアー「からぴちパラダイスARENA TOUR 2026 〜シンフォニーエクスプレス〜」を4都市で開催することを発表した。

ツアーは10月18日が、GLION ARENA KOBE（兵庫）、11月28・29日がセキスイハイムスーパーアリーナ（宮城）。12月26・27日に北九州メッセ（福岡）で千秋楽を迎える。

会場の収容人数は9万人以上。からぴち史上最大のツアーになる。テーマは「宇宙」で新曲も書き下ろされる。会場ではネイビーの衣装を身につけた、クールなメンバーの新ビジュアルも披露された。

じゃぱぱは秋のツアーについて「今回はストーリー仕立て。よりパワーアップしたからぴちパラダイスを見せたいので皆さん遊びに来て下さい」と呼びかけていた。