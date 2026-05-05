1994年の「第19回ホリプロタレントスカウトキャラバン」でグランプリを受賞したタレント・上原さくらが4日、ブログを更新し、ウエストが54センチから75センチになったことを明かした。



【写真】グランプリ受賞から幾多の歳月が流れウエスト20センチ増

上原は「私は出産前より8kg太って、ここ半年くらい体重が変わらないのですが、ウエストが54cmから75cmになったのと共に、おっぱいもかなりボリューム出てきました。笑」と投稿。「ブラジャーのサイズを上げたし、普通に下着をつければグラビアアイドルのような谷間が出来るようになった!今さらそんなボリュームあっても、それを活かせるようなセクシーコーディネートなんてしないけどね 若い頃ならチラ見せするような服を着たと思う」と、年齢を重ねたことによる心境の変化をつづった。



続けて、上原は「もうキャミワンピとかヒラミニワンピは着ないから、なんとなく、見せはしないけど、出産後から太ってしまってバストのボリュームが出た体型をちょっと楽しんでいます ウエストのボリュームは本当に困ってるけどね もし頑張って5kgくらい体重を減らしたら、ウエストだけでなくバストも萎んじゃうのでしょうか。元の体重まで減らしたいとまでは思わないけど、ウエスト65㎝くらいになりたいなぁとは常に思ってます」とウエストを10センチ細くしたいとの願望を記した。



やせようとしたこともあり、「2週間くらい食べるのを我慢して2kgくらい痩せられる時もあったんだけど、それでもウエストが60センチ台になる事はなかったです 2kg痩せてウエスト70って感じ」と具体的にこれまでの挑戦の記録をつづった。「時々『ウエスト75には見えない～！』ってコメント頂く事がありますが、そんなところで嘘つくメリットなんてどこにもないので 細い方に誤魔化すなら分かるけど」と正直に明かしていることを投稿。「なので、もし私のウエストが75より細く見えるなら、私が着てる服は細見えするって事です 勿論、普段から細く見えて苦しくない服を探してますので なので、細く見えるコーディネートの時はお買い物の参考にして頂けますと幸いです」とユーモアを交えて記した。



上原は19年12月に一般男性と結婚を報告し、20年に43歳で第1子を出産した。



（よろず～ニュース編集部）