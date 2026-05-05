離婚発表・“なこなこカップル”で人気のなごみ＆こーくん、公開プロポーズから2年…SNS驚きの声「まじか」「ちょっとびっくりよ。。」エールも
YouTuber「なこなこカップル」として活動していたなごみ（26）とこーくん（28）が5日、それぞれ自身のインスタグラムのストーリーズを更新。離婚を報告した。公開プロポーズから2年、SNSでは驚きの声が広がっている。
【画像】「別々の道を歩むことに決めました」なごみのインスタグラムストーリーズの全文
なごみは「私たちは、夫婦で話し合いを重ねた結果、それぞれの成長と新しい挑戦のために別々の道を歩むことを決めました」と報告。「これまで二人でたくさんの挑戦や経験ができたこと、そして心から愛せる人に出会えたこと、本当に感謝しています」とつづった。
続けて「共に過ごした9年間は、かけがえのない大切な時間であり、今の自分をつくってくれた大きな存在です」と振り返り「これからもこーくんは私にとって一番の理解者です」とした。
「また、これまで私たちを応援し、温かく見守ってくださった皆さん、本当にありがとうございました。これからはそれぞれの道で、前を向いて新しい挑戦を続けていきます。今後とも、こーくん、なごみをどうぞよろしくお願いいたします」と結んだ。
こーくんも「9年という長い歳月、共に笑い、挑戦し、心の底から愛せる人に出会えたこと、全てが大切でかけがえのない思い出です」と回顧。「なごみと過ごした日々があったからこそ、今の僕があります」と感謝をつづった。
この発表にSNSでは驚きの声が。「まじか」「ちょっとびっくりよ。。」といった声のほか、YouTuberのぷろたんは「複雑だけどまだ若いから大丈夫！」とエールを送っていた。
なこなこカップルは、なごみ（2000年3月2日生まれ）と、こーくん（1997年10月18日生まれ）によるカップル。「ユニバで出会った関西人カップル」として2019年にYouTubeチャンネルを開設し、人気となった。
2024年3月の『東京ガールズコレクション』で公開プロポーズ。同年10月に結婚を発表。25年2月に「なこなこチャンネル」の活動を終了していた。
【画像】「別々の道を歩むことに決めました」なごみのインスタグラムストーリーズの全文
なごみは「私たちは、夫婦で話し合いを重ねた結果、それぞれの成長と新しい挑戦のために別々の道を歩むことを決めました」と報告。「これまで二人でたくさんの挑戦や経験ができたこと、そして心から愛せる人に出会えたこと、本当に感謝しています」とつづった。
「また、これまで私たちを応援し、温かく見守ってくださった皆さん、本当にありがとうございました。これからはそれぞれの道で、前を向いて新しい挑戦を続けていきます。今後とも、こーくん、なごみをどうぞよろしくお願いいたします」と結んだ。
こーくんも「9年という長い歳月、共に笑い、挑戦し、心の底から愛せる人に出会えたこと、全てが大切でかけがえのない思い出です」と回顧。「なごみと過ごした日々があったからこそ、今の僕があります」と感謝をつづった。
この発表にSNSでは驚きの声が。「まじか」「ちょっとびっくりよ。。」といった声のほか、YouTuberのぷろたんは「複雑だけどまだ若いから大丈夫！」とエールを送っていた。
なこなこカップルは、なごみ（2000年3月2日生まれ）と、こーくん（1997年10月18日生まれ）によるカップル。「ユニバで出会った関西人カップル」として2019年にYouTubeチャンネルを開設し、人気となった。
2024年3月の『東京ガールズコレクション』で公開プロポーズ。同年10月に結婚を発表。25年2月に「なこなこチャンネル」の活動を終了していた。