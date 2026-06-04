2026北中米ワールドカップを控え、「旭日旗」応援動画を上げて議論を呼んだ海外ユーチューバーがこの動画を修正し謝罪文を掲載した。在メキシコ韓国大使館などによると、このユーチューバーは最近動画の固定コメントを通じて「私のコンテンツにより不快に感じたすべての方に謝罪する。コメント欄を通じて送ってくれたさまざまな警告をこれまで愚かにも看過していた」と明らにした。続けて「この動画のさまざまな場面に登場した日本