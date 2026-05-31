人気YouTuberのデカキンが31日、Xを更新。同日に東京競馬場で行われたG1ダービーを当てたと明かした。レースは1番人気ロブチェン（牡、杉山晴）が接戦をものにして2冠制覇を達成した。松山弘平騎手（36）は、11度目の挑戦でダービージョッキーの称号を手にした。2着はパントルナイーフ、3着はバステールだった。デカキンは「日本ダービーで、バステール本命で、なんと！！！1028万1600円大当たりしました！！！」と報告。「バス