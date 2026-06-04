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人気YouTuberのヒカルが現在の貯金額をぶっちゃけ 金額に質問相手も驚愕

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • YouTuberのヒカルが4日までに公開された2組YouTuber・一生友子の動画に登場
  • 「元カノ何人ですか?」との質問に「たぶん30億くらいあると思う」と回答
  • インフルエンサーでは少ないと思うけど社長で言ったらいっぱいおる」とも
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