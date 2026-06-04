「あいつもなんか、相当ひどいからね」6月3日、YouTubeで配信された“経営エンタメ”番組『REAL VALUE』で、怒りを爆発させた実業家の“ホリエモン”こと堀江貴文氏（53）。その怒りの矛先は、ラーメン系YouTuberのトップランナーで、登録者数197万人を誇るチャンネル「SUSURU TV.」のSUSURU（33）だ。番組は、堀江氏と共に、格闘技大会「BreakingDown」の最高執行責任者を務める実業家の溝口勇児氏（41）が主催している。番組には