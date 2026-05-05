磯野貴理子、“終活”を進めていると告白 捨てた2つのもの明かす「あれはイチャイチャするものなの」
タレントの磯野貴理子（62）が、フジテレビ系『ノンストップ!』（月〜金 前9：50）に生出演。“終活”について語った。
【写真】2012年9月に再婚した磯野貴理子
磯野は、松居直美（58）、森尾由美（59）とともにゲスト出演した。視聴者からの「終活をどのようにやっていますか？」との質問に対し、磯野は「私はゆるーく始めてます」と切り出した。
「洗濯機、1年くらい持ってない。なしでやっている。洗濯機、もう家にないのよ。全部手で洗って、（一部の物は）近くのコインランドリーに。もう家に洗濯機ない。1年以上。終活の1つでしょうね」と明かした。
さらに「ソファも、もうない。とっくに捨てた。離婚した時に捨てたの。なんでかってね…ソファってね、あれはイチャイチャするものなの。女1人暮らしには必要ない。私は必要ない。だからもう捨てました。今はベンチ置いてる。かったいベンチ置いてる。私には合ってるの」と話し、スタジオの笑いを誘っていた。
磯野は2003年12月、女性漫才トリオ・かしまし娘の正司照枝の長男で、自身の担当マネジャーだった男性と結婚し、09年11月に離婚。12年9月に24歳下の男性との再婚を発表した。19年5月に離婚を報告した。
【写真】2012年9月に再婚した磯野貴理子
磯野は、松居直美（58）、森尾由美（59）とともにゲスト出演した。視聴者からの「終活をどのようにやっていますか？」との質問に対し、磯野は「私はゆるーく始めてます」と切り出した。
「洗濯機、1年くらい持ってない。なしでやっている。洗濯機、もう家にないのよ。全部手で洗って、（一部の物は）近くのコインランドリーに。もう家に洗濯機ない。1年以上。終活の1つでしょうね」と明かした。
磯野は2003年12月、女性漫才トリオ・かしまし娘の正司照枝の長男で、自身の担当マネジャーだった男性と結婚し、09年11月に離婚。12年9月に24歳下の男性との再婚を発表した。19年5月に離婚を報告した。