全日本大学駅伝の関東地区選考会が４日、神奈川・レモンガススタジアム平塚で行われた。

１万メートルのレースで各校８人の合計タイムで出場権を争い、日大が３時間５７分１０秒９９でトップ通過を果たし、２年連続４４度目の本大会出場を決めた。

チームを活気づけたのは、１組目に出走した首藤海翔（１年）の快走だ。

強風の影響もあって序盤からスローな展開が続いた中、「集団の中に入って、うまく人を利用していけ」という新雅弘監督の指示通り、風の影響を受けない位置を走り、終盤の勝負所まで冷静に力をためていた。

残り１３００メートルで得意のロングスパートを仕掛けて先頭争いから抜け出すと、ラスト１周で２人にかわされたものの、３０分２９秒２７で３着に入り、「少し悔しい部分もあるけど、チームに貢献できたかなと思う」と納得の表情を浮かべた。

岡山・倉敷高時代に全国高校駅伝などで活躍し、５０００メートル１３分４４秒７４の自己記録を誇る実力派ルーキーの強みは、大学公式戦デビューでも「そこまで緊張せず、いつも通りの自分で挑むことができた」という強心臓だ。先輩が腕にマジックで書いた「スーパールーキーかませ」の言葉通り、「かますことができました」と笑う首藤に対し、高校１年時に指導した新監督も「安心して見ていた。勝負勘がいい」と目を細めた。

チームは昨季、３大会ぶりの出場となった全日本大学駅伝で１０位と健闘。今年１月の箱根駅伝では総合１０位に入り、１２年ぶりにシード権を獲得した。今回の選考会でも首藤に加え、各校のエース級が集う最終４組で後藤玄樹（２年）が２８分４５秒１６の自己ベストで１１着に食い込むなど、下級生に勢いがある。就任からまもなく３年を迎える新監督は「発展段階のチーム。（全日本は）去年は初めてで何も分からなかったが、今年は経験がちょっとあるから楽しみ」と、さらなる躍進へ手応えをつかんでいた。