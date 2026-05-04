モデルの寒川綾奈(そうがわ・あやな＝37)が3日、自身のインスタグラムを更新。和歌山県白浜町の白良浜海開きに参加したことを報告した。



【写真】故郷のために！これは見事な脱ぎっぷり

同町出身で「白浜観光大使」も務める寒川は、「本日5/3は白良浜の海開きでした 和歌山県白浜町の海開きは本州で一番早いんですよー」とつづり、故郷の海開きをアピール。「朝一で砂浜の一斉清掃に参加しましたが、ゴミがほとんどなくすごく嬉しい気持ちになりました みんなが綺麗な浜を保つために協力してくださってる賜物ですね!!アドベンチャーワールドから来たペンギンちゃんも安心してお散歩してました」と清掃活動のほか、神主による神事の様子や砂浜をよちよち歩くペンギンなどを紹介した。



もちろん、「私も開けたての海に飛び込んできましたよー」と、海に向かって走りながら羽織っていた青いシャツとTシャツを次々脱ぎ捨て、水着とショートパンツの抜群スタイルで飛び込むショート動画を披露。透明度の高い海に太ももまで浸かりながら、笑顔をふりまいている。この日は曇り空で気温も上がらなかったが、「さいこー まだ少し冷たくてすぐ避難してしまいましたが、夏が楽しみです!是非白良浜の海に遊びに来てくださいね」と呼びかけた。



故郷のために文字通り“ひと肌”脱いだ姿に、ファンからは「めっちゃよい脱ぎっぷり!」「いつ見てもスタイル良くてお綺麗で」「かわいくておヘソウエスト綺麗ですね」「動画、CM観ている様でした」といったコメントが寄せられている。



寒川はガールズロックバンド「Silent Siren」(現SILENT SIREN)の元メンバー。雑誌「GIANNA」専属モデルを務めたほか、ドラマやCM、MVなどに出演している。



（よろず～ニュース編集部）