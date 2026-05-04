スイバの食べ方・魅力とは？フレンチの高級ハーブ「ソレル」を身近な野草で楽しむ【野草・山菜・きのこ図鑑】

心地よい爽やかな酸味

野食ファンのバイブル『野草・山菜・きのこ図鑑』。今回はその著者お二人、茸本朗（たけもと・あきら）さんとHS（エイチエス）さんが参加した書籍大ヒット記念イベントから、内容の一部をお届けします。

便秘によいという人もいるスイバ

冬から春先にかけて、寒さに耐えながら赤っぽく色づいて群生する野草があります。それが「スイバ」です。日本ではただの「雑草」として見過ごされがちなスイバですが、実はフランス料理の世界では「ソレル」と呼ばれる定番のハーブとして重宝されています。その最大の特徴は、心地よい爽やかな酸味です。 たとえば、ジャガイモなどを使ったまろやかなクリーム系のスープにスイバを加えると、スープのコクにスイバのフレッシュな酸味が絶妙に調和し、本格的なフレンチの味わいを生み出します。

野草でありながら高級フレンチのハーブとして活躍するスイバですが、まだ寒い時期でも枯れずに葉を残していることが多いため、見つけやすいのも魅力の一つです。いつもの散歩道や河川敷など、身近な場所でこの極上の天然ハーブを探してみてはいかがでしょうか。普段の料理が、摘み草ひとつでワンランク上の味わいに変わるはずです。

お話を伺ったプロフェッショナル】

茸本朗（たけもと・あきら）

野山で食材を採りつつ、日々の食卓に並べて暮らす「野食ハンター」。

書籍の執筆、漫画の原作や監修などワークジャンルは多岐にわたり、植物に限らず動物や魚介類にも造詣が深い。

YouTubeチャンネル

「野食ハンター茸本朗（たけもとあきら）ch」：https://www.youtube.com/@hunter.takemoto

HS（エイチエス）

きのこ・山菜のYoutubeチャンネル「HS」運営。

高校時代にキノコへの興味に目覚め、実際にきのこ狩りをして暮らしにうまく生かすことに目覚め、現在に至るスペシャリスト。

YouTubeチャンネル

「HS」：https://www.youtube.com/@HSmushroom