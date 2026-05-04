timelesz佐藤勝利とのW主演ドラマ『ボーダレス』が大ブーム…！相棒・土屋太鳳の知られざる”やらかし”

佐藤勝利とのダブル主演作が大人気

俳優の土屋太鳳（31歳）とアイドルグループ・timeleszの佐藤勝利（29歳）がダブル主演する、テレビ朝日系のドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』が異色の刑事ドラマとして話題だ。

同ドラマは『相棒』、『刑事7人』、『特捜9』など人気刑事ドラマシリーズを生み出している「水曜午後9時枠」で放送されている。

警視庁・移動捜査課に所属するワケありな7人の刑事たちが、捜査本部や取調室、留置施設、そして災害派遣支援物資輸送車といった複数の役割を持つトラックを運用し、事件現場へと爆走。特に捜査本部となる1号車は内外から「一番星」と呼ばれている。

「管轄を『ボーダレス』に捜査する機動力があるのですが、各都道府県の刑事たちからは忌み嫌われています。土屋さん演じるノンキャリ刑事・仲沢桃子は男勝り性格。佐藤さん演じる新人刑事・黄沢蕾にかなりキツく当たる役どころ。佐藤さんのファンからしたら、見ていて腹だたしいキャラでしょう」（芸能記者）

平均世帯視聴率は初回から第3話まで8.7％（ビデオリサーチ調べ、関東地区、以下同）、7.3％、7.4％と推移。

「『相棒』でさえ、もはや2ケタを取るのが厳しくなっているだけに、『ボーダレス』は全話平均で8％台ならシリーズ化されるのでは」（テレビ局関係者）

土屋といえば、10歳の時に受けたオーディションがきっかけで芸能界入り。

順調にキャリアを重ね、当時、多忙だったにもかかわらず、高校卒業後に日本女子体育大学体育学部に入学した。

とはいえ、女優仕事で大学へはなかなか通学できない日々が続いた。留年を重ねたものの、'21年に8年がかりで卒業している。

結婚で数少ない「やらかし」

「土屋さんほど俳優としてのキャリアがあれば、中退という選択肢もあったはず。仕事絡みのアンケート調査ではビッシリと書き込んだり、体育会系とあって裏方や関係者にもしっかりあいさつするなど、優等生のイメージがある土屋さん。ところが、あの時は、あまり周囲のことを考える余裕がなかったのか数少ない『やらかし』をやってしまったんです」（映画業界関係者）

土屋といえば'23年の元旦、GENERATIONSの片寄涼太（31歳）との結婚と第1子妊娠をあわせて発表。同8月に第1子の出産を報告すると、早くも年内に仕事復帰を果たしたが、それも仕方ないことだったという。

「結婚＆妊娠発表前から、人気刑事シリーズ『あぶない刑事』の劇場版最新作『帰ってきた あぶない刑事』（'24年）の撮影に入っていました。土屋さんが演じたのは、舘ひろしさん（75歳）扮するタカと柴田恭兵さしゅうかん（74歳）演じるユージの、どちらの子どもでもある可能性があった永峰彩夏役。

かなり重要な役にもかかわらず、土屋さんの妊娠は関係者の誰もが寝耳に水。おまけに、それにより撮影がストップしてしまったんです。そのため、一時期は代役を立てて撮影するという方向で調整中でしたが、土屋さんの希望で撮影に復帰。アクションシーンも必死にこなし映画は無事に完成しました」（同作の関係者）

この件で、土屋のプロ意識がさらに強固になったのは想像に難くない。佐藤とのコンビ作がどこまで人気になるのか今後が楽しみだ。

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