インスタグラムに投稿された動画をきっかけに注目を集めたインフルエンサーの新山桃子（しんやま・ももこ＝２７）が、２月から老舗芸能事務所・バーニングプロダクションに所属し、本格的な芸能活動をスタートさせた。このほど、東京・木場のデイリースポーツに来社し、抱負を語った。

端正な容姿が目を引く福岡美女だ。幼い頃から芸能界に興味があり、ＳＮＳをきっかけに芸能界に入る道を模索。美容クリニックに勤務する傍ら、ＳＮＳに投稿した動画が「石原さとみに激似」とバズった。インスタグラムのフォロワー数３２・５万人を誇るインフルエンサーとして発信を続け、現在の事務所に所属することになった。

俳優として活躍することを夢見て、地道にオーディションに挑戦中。憧れの人に「演技もお顔も大好きでファンレターも送っていた」という俳優の吉川愛（２６）を挙げ、「いつか共演してみたいです」と夢を膨らます。今後演じてみたい役どころとして「主人公の女の子も演じてみたいけど、癖のある役、悪女も演じたい」と夢を語った。

バーニングプロダクションは、郷ひろみ、藤あや子、加藤雅也、稲森いずみ、ウエンツ瑛士、小池徹平、三浦翔平らが所属している。自身の所属とほぼ同時期に同学年の新人・酒井ゆりや（２７）が所属することになり、新山は「爪痕を残すことができる俳優になりたいです。先輩にも同い年にも負けてられません！」と意欲。目の奥に情熱を宿し、老舗事務所に新風を吹かせていく。

◆新山桃子（しんやま・ももこ）１９９８年１２月１０日生まれ。福岡県出身。学生時代は福岡で過ごし、高校卒業後にカナダに語学留学。帰国後は大阪に移り住み、５年間美容クリニックで勤務する。後に上京し、本格的にインスタグラムで発信を開始。２月からバーニングプロダクションに所属となった。特技は卓球、短距離走などの運動全般。趣味は愛犬（マルプー）の散歩。身長１６０センチ。