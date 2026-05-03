「ＴＲＦ」のＤＪ ＫＯＯが３日、東京・秋葉原で開催された「ＶＴｕｂｅｒ ＥＸＰＯ ２０２６」に出席し、“ＶＴｕｂｅｒデビュー”を果たした。

ＤＪ活動４５周年を記念し、昨年８月からさまざまなプロジェクトに挑戦する一環としてバーチャルデビューが決定。ＶＴｕｂｅｒのイベントに足を踏み入れたＫＯＯは「この界隈（かいわい）に来たかったんですよ！」と声を張り上げて喜んだ。

会場には多くのＶＴｕｂｅｒファンも集結。「ＶＪ ＫＯＯ」と名付けられた自身のバーチャルをお披露目し「どうなるのかは分からない感じなので温かい目で見てくだＥＺ ＤＯ ＤＡＮＣＥ！」と呼び掛けた。

「全データを勉強した」と豪語するＶＪ ＫＯＯと会話を交わすも、自身の問いかけに「Ｙｅａ！」「ＤＯ ＤＡＮＣＥ！」などを連発する場面もあり、思わず「絡みづらいな」「リアルＫＯＯの心境が複雑ですね」「こういう絡みづらさがあるんだ」と苦笑いした。

イベント後には囲み取材にも応じ、「めちゃめちゃ楽しかったですし、普段はＤＪを１人やってるけど２人でやってる感じがしました」とご満悦。ＶＪ ＫＯＯの今後の展望について「リアルタイムで配信もしていきたいですし、これを使ってなかなかいけない世界各国とかに行ってみたいですよね」と意気込んでいた。